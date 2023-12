Presidente del Conep: falta de capital humano pone en riego el crecimiento económico

A juicio del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, la falta del capital humano con la formación y la educación necesaria pone en riesgo el crecimiento económico de la República Dominicana.

"La educación ya no solo es un tema de justicia social, sino es un tema que afecta la productividad, que afecta el crecimiento económico a futuro. Si no tenemos el capital humano con la formación y la educación necesaria lamentablemente no vamos a poder aprovechar esa tendencia (crecimiento económico) y, de hecho, se puede comprometer el ritmo de crecimiento", señaló.

Indicó que la productividad es una combinación de tareas pendientes que hay en el país en un corto, mediano y largo plazo. "La educación es uno de ello y la continuidad en la política de Estado es clave para poderlo alcanzar", agregó.

De acuerdo con el último informe PISA, los estudiantes de República Dominicana se sitúan por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en matemáticas, comprensión lectora y ciencia, aunque hay mejoras respecto a los datos de 2018.

El informe evalúa y compara los conocimientos de alumnos de 15 años en distintas partes del mundo.

Marranzini habló ayer durante su participación como orador invitado y huésped de honor en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr, por sus siglas en inglés), donde precisó que como el país cuenta con una economía diversificada y un sector bancario tan fuerte, permite, también, que se pueda tener acceso a nuevas tecnologías, lo que ayuda a aumentar la productividad.

"Sin educación de calidad no podemos alcanzar el bienestar, ni los niveles de productividad que requiere una economía moderna, para poder adaptarse con éxito a los grandes cambios tecnológicos que trae la cuarta revolución industrial y aprovechar nuevas oportunidades como el nearshoring", apuntó.

Liderazgo ante riesgos

El presidente del Conep llamó ayer al liderazgo político y a todos los sectores a fortalecer la gestión de riesgos ante desastres debido a la vulnerabilidad del país a eventos climáticos.

Instó a aprovechar los vientos favorables para fortalecer lo que ha dado resultado y corregir lo necesario. "A continuar promoviendo el desarrollo económico orientado a generar mayor bienestar, estabilidad y paz social", agregó.

Marranzini señaló que una vez más la naturaleza ha demostrado la vulnerabilidad como país ante los efectos del cambio climático.

"Nos hemos enfrentado a una sequía en el primer cuatrimestre del año y ahora (en noviembre) a un fenómeno atmosférico con niveles de precipitaciones sin precedentes. Esto nos llama a tomar en serio la gestión integral del riesgo de desastres, no solo como política en nuestras empresas, sino a nivel nacional", advirtió.

El medioambiente

Destacó ante los empresarios que participaron del encuentro la importancia de abordar el "desafío crucial" de cuidar el medioambiente.

"Es imperativo unir esfuerzos y emprender una gran cruzada para proteger nuestros ríos, fuentes de agua y bosques, fomentar aún más los sistemas integrados de recolección de residuos, la economía circular y otras prácticas sostenibles", señaló.

Resaltó la necesidad de actuar con urgencia y responsabilidad para aplicar mejores prácticas de ordenamiento territorial a nivel nacional y evitar accidentes fatales como los ocurridos recientemente en ciudades y carreteras.

Evalúa la economía

El empresario señaló que, a tan solo semanas de terminar el 2023, se proyecta que República Dominicana cerrará con un crecimiento de su economía menor al proyectado a inicios de año en términos relativos, sin embargo, habiendo colocado la inflación dentro del rango meta.

"Las recientes medidas anunciadas de política monetaria deben dar un impulso en este tramo final, y organismos internacionales y las autoridades coinciden con buenos pronósticos para el 2024", dijo.