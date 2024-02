Las brechas que ha cerrado la República Dominicana, de acuerdo con profesor de Harvard

El economista Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, plantea que un país es más rico que otro por los siguientes factores:

Menores tasas de fertilidad

Mayor participación laboral femenina

Trabajadores más saludables

Mejor urbanismo

Más educación, especialmente educación terciaria

Más capital

Todas estas brechas se han estado cerrando o ya se han cerrado.

Hausmann habló al dictar la conferencia magistral "Importancia de las políticas industriales para el desarrollo de los países", organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

"Una de las cosas es que los países más ricos tienden a tener más trabajadores per cápita. Tienen más trabajadores per cápita porque las familias son más pequeñas y tienen menos hijos. Hay más gente en edad de trabajar, entonces, hay más trabajadores per cápita", indicó el economista.

Agregó que cuando las familias son más pequeñas hay menos trabajo fácil, por lo que las mujeres pueden participar más en el mercado laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/06022024-ricardo-hausmann-20240205-01.jpg El economista Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, dictó una conferencia en un evento organizado por el Ministerio de Industria, para hablar del sello Hecho en Reppública Dominicana. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

¿Qué ha pasado con República Dominicana y América Latina?

Hausmann, al hacer una comparación con Estados Unidos, indicó que República Dominicana ha ido cerrando brechas en la tasa de participación femenina en el mercado laboral, y, también, la tasa de fertilidad ha caído casi a niveles de Estados Unidos (1.0). República Dominicana ronda 1.4 hijos por mujer y América Latina 1.1.

El profesor de la Universidad de Harvard resaltó que en la República Dominicana la brecha en trabajadores per cápita ya se cerró. "Es decir, que ahora estamos con el mismo nivel de trabajadores per cápita que Estados Unidos", añadió.

Asimismo, dijo que existe una creciente educación terciaria en la región, donde, en comparación con Estados Unidos, América Latina ronda el 60 % del índice de Estados Unidos y la República Dominicana está cerca del 70 %. "Estas brechas se han cerrado mucho", indicó.

En el caso de la urbanización, Hausmann explicó que la brecha en la tasa de urbanización se ha cerrado. "República Dominicana ha hecho un progreso mucho más rápido que el resto del continente", dijo.

Por otra parte, dijo que la inversión ha sido más alta en la República Dominicana que en Estados Unidos.

"Estamos hablando de la disponibilidad de capital. Hay más inversión como porcentaje del PIB en República Dominicana que en Estado Unidos, y en América Latina está como a nivel de Estado Unidos", señaló.

"En conclusión, hemos cerrado todas las brechas: hemos cerrado las brechas de fertilidad, de la participación laboral femenina, de trabajadores per cápita, hemos cerrado las brechas de salud, hemos cerrado de educación, hemos cerrado urbanizaciones, hemos cerrado de inversiones", aseguró.

A pesar de cerrar todas esas brechas, observó que en América Latina, la de ingresos no se ha estado cerrando, pero sí lo ha estado haciendo en República Dominicana.

Planteó que América Latina "hizo todas las tareas en todas estas dimensiones y no ha cerrado para nada la brecha de ingresos". "Sí la ha estado cerrando República Dominicana, que pasó como del 15 % del ingreso per cápita de Estados Unidos al 30 % del ingreso per cápita de Estado Unidos".

Enfatizó que los datos anteriores se traducen en que "América Latina se está volviendo una parte cada vez más chiquita de la economía mundial, no así República Dominicana, que se está volviendo en una parte cada vez más grande de la economía mundial y eso quiere decir que, con respecto a América Latina, República Dominicana lo está haciendo muy bien, pero América Latina lo está haciendo muy mal".