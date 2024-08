El presidente de la ANEIH, Euri Andújar, elogió el discurso de Abinader

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Euri Andújar, elogió los logros mencionados por el presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión de su segundo mandato, especialmente en relación con la meta alcanzada de 10 millones de turistas en 2023 y las proyecciones de 11 millones para el año actual.

No obstante, dijo no compartir lo dicho por el primer mandatario, respecto a que durante los pasados cuatro años se ha eliminado sustancialmente el gasto innecesario del gobierno, pues a su juicio, el gasto no se ha ejercido con criterios de calidad, de acuerdo con una nota de prensa de la institución.

En cuanto a la proyección de crecimiento del PIB de 5.4%, que se aproxima a la meta del 6% establecida en el Plan de Desarrollo 20-36, Andújar instó a un optimismo cauto debido a la existencia de variables impredecibles en la actualidad.

Sobre la reforma fiscal

Andújar también destacó la importancia de las propuestas de reformas laboral y fiscal mencionadas por Abinader, sugiriendo la necesidad de abrir un diálogo con el empresariado y otros actores económicos para asegurar que las reformas sean equitativas y justas para todas las partes involucradas.

"En la ANEIH confiamos en que se logre una reforma fiscal integral que no sea nada más un esquema de cobro de impuestos a los que siempre tributamos, sino que tenga un alcance más amplio en el que se pueda reducir la evasión, la informalidad, el contrabando y otros tópicos que se vienen eludiendo", planteo el dirigente empresarial, según la nota de prensa.

Pide reducción del gasto público

