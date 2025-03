Canadá presenta su demanda formal ante la OMC por los aranceles de Estados Unidos

El Gobierno de Canadá ha presentado ya formalmente una demanda formal contra EE. UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de aranceles aduaneros del 25 %, confirmaron fuentes del organismo con sede en Ginebra y de la delegación canadiense ante él.



"La decisión estadounidense no nos deja otra elección que responder para proteger los intereses de Canadá", señaló en su cuenta de Linkedin la embajadora canadiense ante la OMC, Nadia Theodore, horas después de que el primer ministro Justin Trudeau anunciara que se interpondría esta demanda.



"No era el desenlace que esperábamos, y urgimos a la Administración estadounidense a reconsiderar sus aranceles", agregó la embajadora.



La demanda de Canadá se une a la que China presentó hace un mes ante la OMC contra EE. UU., y ambas se encuentran en fase de consultas, lo que implica que si las partes litigantes no llegan a un acuerdo negociado bilateralmente en 60 días el demandante puede pedir la formación de un panel de expertos para dirimir el contencioso.



La decisión del panel podría tardar meses o incluso años, y si una de las partes la recurre, pasaría a la última instancia del sistema de resolución de disputas de la OMC, el Órgano de Apelación, paralizado desde finales de 2019 por la negativa de Estados Unidos a consensuar el nombramiento de nuevos jueces.



Si se mantiene la falta de nombramientos para ese órgano, el conflicto podría pasar a un "limbo" en el que ya se encuentran una treintena de contenciosos comerciales de diferentes economías ante la OMC, incluidos algunos que se remontan a la anterior guerra comercial que la primera Administración Trump (2017-21) entabló con China.



Como represalia, Canadá ha empezado a aplicar también aranceles del 25 % a productos estadounidenses por valor de 30,000 millones de dólares canadienses (20,740 millones de dólares estadounidenses o 20,000 millones de euros).



Trudeau aseguró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha impuesto aranceles a Canadá para colapsar su economía y "que sea más fácil anexionar" el país.

