La ONU califica aranceles de Trump de "desalentadores" y pide protección a sectores vulnerables

El secretario general de la ONU, António Guterres. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves que la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, es una "noticia desalentadora", y pidió protección a la población más vulnerable.

"Todas las guerras comerciales son ruinosas y deben evitarse. Por lo tanto, se trata de una noticia desalentadora", declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York.

Haq recordó a los gobiernos que, en tiempos de guerras comerciales, es necesario tomar medidas "para proteger a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, que sin duda sufrirán como consecuencia del aumento de los precios".

Entrada en vigor

Tras la medianoche en Washington DC, entraron en vigor los aranceles acordados con:

Reino Unido

China

Vietnam

Japón

Filipinas

Indonesia

Unión Europea (UE)

Corea del Sur

Pakistán.

También se estarían aplicando impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos:

India

Suiza

Sudáfrica

Venezuela.

Aparte de eso, anoche Trump anunció aranceles del 100 % a chips y semiconductores que no tengan fábrica en Estados Unidos.

Este jueves, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, no descartó la posibilidad de que el presidente Trump imponga más aranceles a China por sus importaciones de petróleo ruso.

"Todo está sobre la mesa", dijo Lutnick preguntado por este asunto en una entrevista con Fox Business.