Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.75 % anual

En el ámbito nacional el BCRD tomó en cuenta los niveles de inflación. ( MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.75 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 6.25 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Para esta medida se tomó en consideración que se mantienen condiciones financieras internacionales restrictivas y persiste la incertidumbre a nivel global, asociada a las nuevas políticas arancelarias y los conflictos geopolíticos, según explicó el BCRD a través de una nota de prensa.

En el ámbito nacional, se tomó en cuenta que la inflación se ha mantenido desde el primer semestre de 2023 dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, agrega el documento.

La inflación interanual fue de 3.40 % en julio de 2025, mientras la subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.19 %, en torno al centro de la meta.

Los modelos de pronósticos del BCRD señalan que la inflación general y la subyacente continuarán dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante los años 2025 y 2026, en un escenario activo de política monetaria.

En un contexto internacional de elevada volatilidad y altas tasas de interés, el BCRD ha mantenido sin cambios su tasa de política monetaria durante los primeros ocho meses de 2025, a la vez que se adoptaron medidas macroprudenciales con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera.

Además, con el propósito de mitigar el impacto de las condiciones externas restrictivas y la incertidumbre sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria, la Junta Monetaria autorizó un programa de provisión de liquidez por unos RD$81 mil millones, de los cuales se han desembolsado a la fecha unos RD$51 mil millones, propiciando la canalización de crédito a los sectores productivos en condiciones favorables.

En el ámbito nacional, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento de 2.9 % interanual en julio, acumulando una expansión de 2.4 % en enero-julio de 2025. Hacia adelante, se espera que la economía dominicana se dinamice gradualmente, alcanzando un crecimiento en torno a 3.0 % al cierre de 2025, conforme se disipe la incertidumbre global.

El incremento en la inversión pública, previsto en el proyecto de reformulación presupuestaria del Estado y la flexibilización de las condiciones monetarias podrían contribuir a una mayor dinamización de la demanda interna durante el resto del 2025 y en el próximo año, con una expansión proyectada entre 4.0 % y 5.0 % para 2026.

En ese sentido, las tasas de interés bancarias han comenzado a disminuir ante mayores niveles de liquidez en el sistema financiero. Asimismo, el crédito privado en moneda nacional registra un crecimiento interanual superior al 8 % al cierre de agosto y se proyecta que acelere su ritmo de expansión hasta ubicarse entre 10 % y 12 % interanual al cierre del año.

Generación de divisas

En el sector externo, se espera que la economía dominicana genere divisas por 46,160 millones de dólares durante el 2025, apoyada en el buen desempeño del turismo, las exportaciones nacionales y de zonas francas, las remesas y la inversión extranjera directa.

En ese sentido, se proyecta un déficit de cuenta corriente de 2.5 % del producto interno bruto para 2025, que sería cubierto con holgura por la inversión extranjera directa estimada en unos 4,800 millones de dólares (crecimiento anual de 6.2 %).

En este contexto, las reservas internacionales se ubican en torno a US$13,800 millones en agosto, equivalente a cerca de 11 % del PIB y unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.