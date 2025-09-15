Abinader: "Ya el dólar ha disminuido más de cien puntos"

La semana pasada el cambio del dólar superó los 64 pesos por uno. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró la tarde de este lunes que el mercado cambiario del dólar está bajo control, luego de que la moneda estadounidense se apreciara sobre el peso dominicano en los últimos días.

El cambio del dólar llegó a sobrepasar los 64 por un peso la semana pasada, lo que encendió las alarmas en los mercados financieros del país. La situación provocó la intervención de las autoridades financieras, que rápidamente tomaron medidas.

Abinader afirmó que, "ya el dólar ha disminuido más de cien puntos" y que se ha estabilizado sobre los 62.00 pesos.

"Creo que la compra, no la he visto en el día de hoy, pero la compra estaba entre 62 con 40 en promedio", acotó el mandatario al contestar una pregunta durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 15 de septiembre.

Cree que seguirá bajando

Planteó que el panorama indica que habrá una tendencia a la baja en el sector cambiario. "O sea que había reducido más de 100 puntos y parece que va a reducir más", dijo.

"Por lo tanto eso está en el día de hoy bajo control", subrayó.

"Hay dólares en el mercado"

Abinader recordó, en ese sentido, que hay que tomar en cuenta, como factores que han influido en la situación, el aumento de las remesas y las exportaciones entre otros renglones económicos.

"Además, hoy hubo unos datos sobre las remesas, y sobre esas remesas, ustedes vieron que han aumentado, pero así mismo, como he dicho en otras ocasiones, han aumentado las exportaciones de zona franca, han aumentado los ingresos por turismo y también otras exportaciones, como el caso también de las exportaciones agrícolas, las exportaciones también de oro, o sea, hay suficientes mercados, más que suficientes dólares en el mercado", garantizó el mandatario.

