Ejecutivo del FMI resalta la confianza internacional en la economía dominicana

Durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 2025, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, sostuvieron un encuentro bilateral con el director ejecutivo del FMI por Brasil, André Roncaglia.

Según una nota de prensa, en la conversación se abordaron las perspectivas económicas de la República Dominicana, el entorno internacional y los avances recientes en materia de política fiscal y monetaria.

El encuentro se produce un mes después de la visita al país de una misión técnica del FMI correspondiente a la consulta del Artículo IV, que en su informe preliminar reiteró la necesidad de buscar consenso sobre una reforma tributaria, retomar el Pacto Eléctrico y reducir los subsidios generalizados.

Valdez Albizu y Díaz destacaron ante Roncaglia que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos y una inflación bajo control, pese a la incertidumbre global.

Indicaron que se prevé una recuperación gradual de la demanda interna, impulsada por la flexibilización monetaria y una mayor inversión pública, en un contexto de estabilidad cambiaria y fiscal.

Valoración del FMI

De acuerdo con la nota de prensa, el director del FMI resaltó la importancia de la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, y el impacto positivo que está teniendo en las perspectivas de los inversionistas y analistas internacionales sobre la República Dominicana.

También informó que el Directorio del FMI conocerá el próximo 12 de noviembre el documento correspondiente a la consulta del Artículo IV del país.

La reunión tuvo lugar durante las jornadas del 13 al 18 de octubre en Washington, que reúnen a representantes de los 191 países miembros del FMI y el Banco Mundial.

En ellas se analizan los desafíos de la economía global, las tensiones geopolíticas y las políticas necesarias para sostener el crecimiento en un entorno de incertidumbre.

La delegación dominicana estuvo integrada además por María José Martínez, viceministra de Crédito Público; y, por el BCRD, Julio Andújar Scheker, Joel Tejeda Comprés, Joel González Pantaleón y Frank Fuentes, representante del país ante el FMI.