Héctor Valdez Albizu reconocido entre los mejores gobernadores de bancos centrales

Héctor Valdez Albizu (centro) durante la entrega del reconocimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La revista Global Finance reconoció a Héctor Valdez Albizu como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, basado en su elevada calificación en el Central Banker Report Card 2025.

La publicación evaluó el desempeño durante el último año de los bancos centrales del mundo en áreas como el control de inflación, la estabilidad financiera y la independencia política.

La distinción fue entregada al gobernador del Banco Central dominicano el pasado sábado, de manos de Christopher Giarraputo, director de operaciones de Global Finance, durante una ceremonia organizada por la revista en Washington, Estados Unidos, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial.

Valdez Albizu fue galardonado junto a sus homólogos "por haber librado una batalla contra la inflación en los últimos años, mostrando avances tangibles, así como por las contribuciones al crecimiento y a la estabilidad económica", afirmó Giarraputo, director del consejo editorial y fundador de la revista.

Esta es la tercera ocasión en que la referida publicación internacional reconoce al funcionario dominicano, luego de hacerlo en 2017 y 2024.

Te puede interesar Global Finance reconoce a Valdez Albizu entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo

Giarraputo expresó que "las calificaciones anuales de los gobernadores honran a aquellos líderes cuyas estrategias superaron a las de sus homólogos, gracias a su originalidad, creatividad y tenacidad".

Reconocidos

Valdez Albizu se situó con la calificación A-, siendo también reconocidos destacados gobernadores como Jerome Powell, de Estados Unidos; Christine Lagarde, de la Unión Europea; Hassan Abdalla, de Egipto; Julio Velarde, de Perú; Rossana Costa, de Chile; Carlos Carvallo Spalding, de Paraguay, entre otros.

Global Finance es una publicación fundada en 1987, que se difunde en 193 países, con una circulación superior a los 50,000 ejemplares. Tiene su sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo, ofreciendo sus análisis financieros y de mercado a altos directivos de empresas, financieros responsables de tomar decisiones estratégicas de inversión de empresas multinacionales e instituciones financieras.

Para recibir el reconocimiento, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el FMI.