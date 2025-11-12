El Grupo Puntacana inaugura hub logístico que revolucionará economía de la zona

El presidente Luis Abinader junto a Frank Elías Rainieri y su padre Frank Rainieri, del Grupo Puntacana, en el corte de cinta inaugural de Punta Cana Free Trade Zone. ( DIARIO LIBRE/ PABLO TAVERAS )

Más de 742 mil metros cuadrados redefinen la vocación económica de Punta Cana con la apertura del Punta Cana Free Trade Zone, un proyecto que agrega al turismo una plataforma estratégica de logística aérea, mantenimiento aeronáutico e industria tecnológica.

Levantado dentro del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el proyecto, que auspicia el Grupo Puntacana (GPC), será el primero en América Latina y el Caribe en integrar en un mismo espacio un centro logístico aéreo, un parque industrial y una zona franca, con una proyección de 9,000 empleos directos e indirectos. Su diseño apunta a consolidar a la República Dominicana como un centro regional de servicios técnicos y logísticos de clase mundial, reduciendo costos de transporte y abriendo nuevas rutas comerciales.

El complejo dispone de un centro logístico de 15,890 m² para el manejo multimodal de mercancías, una zona industrial de 6,300 m² en su primera etapa —con capacidad de ampliarse hasta 60,000 m²— y una terminal de combustible de 22,000 m² destinada a la atención de aeronaves de carga, que generará 200 empleos.

"Es una apuesta (la obra) por el talento dominicano, por la transferencia de conocimiento y tecnología, por el empleo de calidad y de diversificación productiva del país. Aquí se instalarán empresas líderes en servicios técnicos aeronáuticos, manufactura avanzada, servicios logísticos, producción de componentes electrónicos y distribución internacional de artículos de lujo", adelantó el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri Kuret.

9,000 empleos directos e indirectos serán generados con la apertura del hub logístico.

"El Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada, es un nuevo comienzo, un símbolo de que los dominicanos sabemos reinventarnos, mirar hacia el futuro y crear progreso sostenible desde nuestras raíces. Así como hace más de 50 años el turismo transformó nuestra provincial, hoy iniciamos la transformación industrial que definirá las próximas décadas", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/b036a56d-27ae-44f0-bf3a-6e4b571e7099-cb6655b0.jpg El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri habla durante la apertura de Punta Cana Free Trade Zone. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

Cuenta también con un área especializada para mantenimiento, reparación e inspección de aeronaves, con capacidad para 10 posiciones, lo que permitirá crear más de 1,000 empleos técnicos y establecer en el país una nueva industria vinculada a la aviación. A esto se suma un edificio administrativo y servicios complementarios esenciales, incluyendo centros educativos destinados a formar el talento que demandarán las empresas instaladas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/7bc87cde-8d7a-4f90-be58-1529a24b74a2-093b882f.jpg De izquierda a derecha, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Industria, Víctor Bisonó; el presidente Luis Abinader, el SEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri; el fundador del grupo, Frank Rainieri, su esposa, Haydeé Kuret; Paola Rainieri y Francesca Rainieri. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

Alianza internacional

El centro logístico operará en alianza con una terminal de carga aérea internacional ubicada dentro de los predios de la zona franca, con un espacio total de 8,600 m², de los cuales 50 % está dedicado al almacenamiento en frío, lo que convierte al complejo en un punto estratégico para la importación, exportación y distribución de mercancías.

El Grupo Puntacana apuesta a que la instalación de empresas dedicadas al mantenimiento aeronáutico, la manufactura avanzada, la producción de componentes electrónicos, la logística de alto valor y la distribución internacional de artículos de lujo impulse la diversificación productiva del país y su integración a las cadenas globales de valor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/a6c52d6e-cb5e-4486-b961-78c7572fd31a-5bbb1705.jpg De izquierda a derecha, Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; el ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó; el presidente de la República, Luis Abinader; el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, el fundador de Grupo Puntacana, Frank Rainieri; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el director de IDAC, Igor Rodríguez. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

Entre las metas está incluso la posibilidad de que la República Dominicana se convierta en productor de partes y piezas aeronáuticas.

El nuevo complejo, afirmaron sus promotores, representa un punto de partida hacia la transformación industrial de la región, tal como lo hizo el turismo hace más de cinco décadas.

Al acto inaugural asistió el presidente Luis Abinader acompañado por varios funcionarios de su gabinete, entre ellos los ministros de Industria, Comercio y Mipymes; Obras Públicas; y Trabajo, así como el director general de Aduanas y otras autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/807763b6-8f6a-44c4-a4f8-fca2c239921c-0342ce13.jpg El presidente Luis Abinader habla durante la apertura de Punta Cana Free Trade Zone el miércoles 12 de noviembre de 2025. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

Mil nuevos empleos

El hub logístico también incluye un área para el mantenimiento, reparación e inspección de aeronaves con capacidad para 10 posiciones de aeronaves, centro que generará más de 1,000 nuevos empleos especializados y creará una nueva industria en la República Dominicana.

Así lo destacó el gerente general del Punta Cana Free Trade Zone, Ebell De Castro, quien detalló que el lugar contará con un edificio administrativo destinado a oficinas de las empresas de zonas francas que se instalen en el lugar.

Indicó que para garantizar la integridad de todo ese ecosistema integraron servicios complementarios esenciales, incluyendo centros educativos que aseguran el desarrollo y la disponibilidad del talento local, para crear un entorno que atraiga de forma especial empresas de alto valor tecnológico.

"Nuestro hub de carga aérea, en alianza con DP World, nos convierte en la única zona franca de la región con una terminal de carga aérea internacional dentro de sus predios. Con un área total de 8,600 metros, de los cuales el 50 % está dedicado al almacenamiento en frío, somos un centro neurálgico para el manejo de importación, exportación y transporte de carga", puntualizó.

Abinader destaca impacto obra En palabras del presidente Luis Abinader, el país es ya el hub logístico más importante de la región, gracias a la incorporación de este nuevo parque, a las inversiones portuarias —como el proyecto en Manzanillo, donde también se desarrolla un área logística— y a los avances de Haina International Terminals (HIT), entre otras iniciativas. Agregó que esta consolidación se traduce en más oportunidades y en un desarrollo sostenible para todos los dominicanos. Destacó, asimismo, el crecimiento de las zonas francas en distintos puntos del país, que continúan atrayendo un número creciente de empresas. Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, expresó que el complejo representa un nuevo modelo de desarrollo.