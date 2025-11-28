El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

El BCRD destacó el crecimiento del crédito en moneda nacional, impulsado principalmente por la construcción. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana ( BCRD ) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual . Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión deliquidez (Repos a 1 día) se mantiene en 5.75 % anual, mientras que la de depósitos remunerados (Overnight) continuará en 4.50 % anual.

Para esta medida, el BCRD tomó en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de choques externos y de la tormenta Melissa sobre los precios de los alimentos.

Asimismo, se ponderó que continuará operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y que los niveles de liquidez se mantendrán elevados, lo que seguirá contribuyendo a condiciones financieras favorables, según explicó la institución mediante nota de prensa.

En un contexto de bajas presiones inflacionarias, el BCRD redujo la TPM en 50 puntos básicos de forma acumulada desde septiembre, con el objetivo de propiciar condiciones monetarias que contribuyan a dinamizar la demanda interna.

A la vez, continuó implementando el programa de provisión de liquidez de 81 mil millones de pesos, aprobado por la Junta Monetaria en junio, con un desembolso que alcanza a la fecha unos 73 mil millones.

El banco destacó que, en la medida que opera el mecanismo de transmisión de la política monetaria, se observó una disminución significativa durante los últimos meses en la tasa de interés interbancaria, al pasar de un máximo de 12.6 % en junio a 7.0 % en noviembre de este año.

De igual forma, comunicó que durante el último año la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple disminuyó de 10.2 % a 6.0 % anual en noviembre de 2025 (420 puntos básicos); mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 16.1 % a 13.6 % anual en el mismo periodo.

Crecimiento del crédito

En tanto, el crédito privado en moneda nacional registra un crecimiento interanual en torno a 8 % al cierre de noviembre, impulsado por los préstamos a la construcción, adquisición de viviendas, comercio y hoteles y restaurantes.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país con relación al promedio de América Latina y otras economías emergentes, según indicó el BCRD.