Aumento en el precio de los plátanos y otros bienes agrícolas impulsa la inflación en noviembre

El Banco Central indicó que las lluvias de la tormenta Melissa provocaron un alza en el costo de bienes agrícolas. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.71 % en noviembre 2025, reflejando principalmente los aumentos registrados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, que explicó el 71.53 % de la inflación del referido mes.

El BCRD indicó que este resultado obedece, en gran medida, a los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, así como de diversos productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, cuyas plantaciones fueron afectadas por las lluvias de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa.

La institución comunicó en su reporte que, al incluir el comportamiento del IPC del mes pasado, la inflación interanual, medida desde noviembre del año anterior hasta igual período de 2025, se ubicó en 4.81 %, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante 31 meses consecutivos.

En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, señaló que el registro mensual se ubicó en 0.28 %, menor al aumento del IPC general, situándose en un 4.74 % interanual, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el banco.

Este último indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general de noviembre de 2025, el reporte mensual del BCRD establece que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles y salud.

En sentido contrario, contribuyeron los grupos comunicaciones, prendas de vestir y calzado y muebles y artículos para el hogar, atenuando la magnitud de la inflación general del mes.

El informe añadió que el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas registró una inflación de 1.96 %, debido a los incrementos en los precios de los plátanos y sus variedades, así como en los ajíes, papas, tomates y cebollas.

Otros rubros que presentaron aumentos de precios fueron el café, la carne de res y el bacalao, entre otros, mientras que el pollo fresco continuó registrando disminuciones de precios, contribuyendo a que la variación de este grupo no fuese mayor.

En cuanto a la variación de 0.76 % evidenciada en el grupo transporte, el BCRD establece que esta responde principalmente a los aumentos en las tarifas del pasaje aéreo, lo cual ocurre estacionalmente para esta época del año. Otros artículos que experimentaron incremento en sus precios fueron los automóviles y algunos servicios de transporte terrestre.

El índice del grupo bienes y servicios diversos registró una variación de 0.55 % explicada por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo.

En sentido contrario, el rubro comunicaciones reflejó una variación de -1.48 % debido a las reducciones de precios en los servicios de telefonía celular y los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

El IPC del grupo restaurantes y hoteles exhibió una tasa de variación de 0.52 % como resultado de los aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, las empanadas y el servicio de pollo.

En tanto, el grupo salud mostró una inflación de 0.40 %, producto de alzas verificadas en los medicamentos antihipertensivos.

En lo que respecta a las variaciones negativas registradas en los grupos prendas de vestir y calzado (-0.59 %) y muebles y artículos para el hogar (-0.14 %), cabe destacar que estas se relacionan con dinámicas propias del periodo, donde los establecimientos comerciales implementan descuentos y promociones como parte de las actividades asociadas al “Viernes Negro” y al inicio de la temporada navideña, lo que genera reducciones en los precios de los bienes incluidos en dichos grupos.

IPC por regiones y quintiles

La inflación por regiones geográficas en noviembre, comparada con octubre, muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.72 %, la región norte o Cibao de 0.70 %, la región este de 0.67 % y la región sur de 0.77 %.

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.80 % para el quintil 1, 0.81 % quintil 2 y 0.71 % en el quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 registraron variaciones de 0.56 % y 0.66 %, respectivamente.