Honduras y RD: las dos economías de Centroamérica con mayor inflación

Honduras y la República Dominicana son las dos economías de Centroamérica que mayor inflación interanual acumularon hasta el pasado noviembre, registrando ambas naciones un índice de precios al consumidor (IPC) superior al promedio de la región.

En el caso hondureño, su economía sufrió una variación interanual del IPC, al onceavo mes de 2025, de un 5.09 %, ubicándose como el país donde más se encarecieron los precios en el último año.

Así lo registran las estadísticas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), en la cual se evidencia que la República Dominicana ocupa la segunda posición entre las economías de la región con mayor incremento interanual de la inflación.

Con un alza interanual de los precios de un 4.81 % a noviembre de este año, la economía nacional se ubicó en la citada posición entre ocho países centroamericanos, superando ambas el promedio de la región, que fue de un 1.81 %.

Ambos países se mantuvieron entre enero y noviembre de 2025 con los niveles de inflación más elevados de la región, según precisan los datos de la SECMCA.

En su informe sobre IPC, correspondiente al mes pasado, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) comunicó que el aumento de la inflación durante ese período obedeció, principalmente, a los incrementos en los precios de los plátanos y otros bienes agrícolas, producto de las lluvias que afectaron al país en octubre por la incidencia de la tormenta Melissa.

El BCRD explicó que, como gran parte del país permaneció operando de manera limitada en términos comerciales y productivos durante los días en que se mantuvo la alerta roja y amarilla por los efectos del fenómeno, esto “tuvo un impacto en el nivel de precios del referido período, especialmente en algunos rubros agrícolas de importancia dentro de la canasta básica”, entre ellos los ajíes, papas, tomates y cebolla.

Además de Honduras y República Dominicana, los registros del organismo regional indican que Nicaragua continuó con la tercera inflación interanual más elevada de Centroamérica, a noviembre pasado, con un 2.89 %.

Las de menor aumento

Las economías de Guatemala y El Salvador figuran como las de menor aumento del índice de precios al consumidor hasta el cierre de noviembre, a las cuales se les agrega Costa Rica, que registró una inflación en negativo al citado mes. Panamá y Belice, aunque sus datos más recientes son a agosto y septiembre de 2025, también figuran en las de más bajo IPC.

Las estadísticas del SECMCA recogen que Guatemala y El Salvador tuvieron hasta el onceavo mes del año una inflación interanual de 1.74 % y 1.14 %, respectivamente. En tanto, la de Costa Rica fue de -0.38 % al citado período.

En los casos de Panamá y Belice, el primero registró una inflación en negativo hasta el pasado agosto, ubicándose en -0.36 y la de Belice, hasta septiembre, en 0.67 %.