,Las proyecciones económicas de la República Dominicana para 2026

El producto interno bruto cerraría este año con un crecimiento de un 2.5 %. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Cuando concluya el 2025, probablemente el producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana no supere el 2.5 % de crecimiento, inferior a su potencial, que es de un 5 %. Aunque con una proyección mejor para el próximo año, la economía local continuará bajo los efectos de la incertidumbre que afecta actualmente al mundo, derivado básicamente del cambio en la política comercial estadounidense.

Las proyecciones para el 2026 de los principales organismos internacionales vuelven a alertar que la situación de inestabilidad global pudiera seguir incidiendo en el crecimiento económico de los países, lo que ha motivado a que revisen a la baja sus proyecciones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya adelantaron sus estimaciones de crecimiento para el país en 2026, las más optimistas ubican la expansión del PIB dominicano en un 4.5 % y las menos en un 3.6 %.

Las proyecciones de la Cepal son las menos esperanzadoras para el país. El organismo adelantó que el año entrante la economía local crecerá un 3.6 %, cifra que implica una reducción de 0.7 puntos porcentuales desde los 4.3 % que estimó en octubre. La baja es mayor si se compara con la de agosto, cuando la entidad estimó una expansión de 4.8 % para el 2026.

"La desaceleración de la economía mundial continuará en 2026. Después de registrarse un crecimiento del 3.3 % en 2024, el dinamismo de la economía global se redujo ligeramente en 2025, y se proyecta para el año una expansión del 3.2 %. Este desempeño se explica por la escalada arancelaria que han llevado adelante los Estados Unidos y por un contexto generalizado de elevada incertidumbre", advirtió la Cepal la semana pasada.

Para este año, la entidad regional considera que el PIB dominicano cerrará con un crecimiento de un 2.9 %.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) es menos optimista que la Cepal, y ubicó en un 2.5 % el crecimiento económico del país para este año, aunque lo elevó a una cifra superior al 4 % e inferior al 5 % para el 2026.

El BM y el FMI otorgan mejores números en sus proyecciones a la expansión del PIB nacional. Para 2025, ambos organismos coinciden que el país cerraría en un crecimiento de un 3 %. En tanto, para el próximo año, el primero estima un 4.3 % y el segundo un 4.5 %.

En el caso del Banco Mundial, sus proyecciones para el cierre de este año implican una reducción de un punto porcentual, en comparación con el 4 % que había estimado en junio pasado.

Inflación

Sobre la inflación, otros de los componentes económicos que suelen preocupar a los dominicanos, el Fondo Monetario proyecta que esta alcance un 4.0 % para el año entrante, mientras que para el 2025 la sitúa en un 3.7 %.

Sin embargo, los registros del BCRD reflejan que a noviembre de este año la inflación interanual se ubicó en un 4.84 %, lo que indica que el índice de precios al consumidor culminará el año por encima de las estimaciones.

Comercio

Las proyecciones del comercio mundial para 2026 han sufrido varias revisiones a la baja.

Esta corrección refleja dos expectativas: primero, que el nivel de los aranceles el año entrante, si bien no será tan alto como sugerían los anuncios iniciales, será significativo y, segundo, que el impulso temporal asociado con el adelantamiento de importaciones se disipará, al igual que el impacto rezagado de los mayores aranceles.

Así lo establece un análisis de la Cepal, en el que advirtió que como resultado, según la última proyección, el volumen del comercio mundial de bienes solo crecería un 0.5 % en 2026.