Al cierre del 2025, el Banco Central deja sin variación su tasa de política monetaria

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual, mientras que la de facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permanece en 5.75 % anual y la de depósitos remunerados (Overnight) continuará en 4.50 % anual.

Para esta medida, tomada en su reunión de política monetaria de diciembre del 2025, se tomó en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos, según comunicó hoy el BCRD a través de una nota de prensa.

La institución redujo la TPM en 50 puntos básicos de forma acumulada desde septiembre, con el objetivo de propiciar condiciones monetarias que contribuyan a dinamizar la demanda interna e implementó el programa de provisión de liquidez de 81,000 millones de pesos, aprobado por la Junta Monetaria, para la canalización de financiamiento a los sectores productivos en condiciones favorables.

Asimismo, se adoptaron medidas macroprudenciales con el objetivo de salvaguardar la fortaleza del sistema financiero, que cuenta con altos niveles de capitalización, liquidez, solvencia y calidad de su cartera de créditos, según aseguró la institución.

El banco informó que en la medida que ha estado operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria se ha observado una disminución significativa durante los últimos meses en la tasa de interés interbancaria, al pasar de un máximo de 12.6 % en junio a un 7.1 % en diciembre de este año.

Tasas bancarias

Durante el 2025, la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple se redujo del 9.8 a 6.0 % anual en diciembre mientras que la tasa activa promedio ponderado bajó de 15.1 a 13.2 % anual durante el presente año.

En tanto, el crédito al sector privado en moneda nacional registraría un crecimiento interanual en torno al 8.3 % al cierre del año, impulsado por los préstamos a la construcción, adquisición de viviendas, comercio y hoteles y restaurantes.

"Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país con relación al promedio de América Latina y otras economías emergentes", resaltó el Banco Central.