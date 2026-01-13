Banco Mundial prevé que la economía global crezca 2.7 % en 2025 pese a gran incertidumbre

El informe de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, publicado este martes, prevé que habrá un crecimiento del 2.6 % para 2026 y del 2.7 % para 2027. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Mundial (BM) considera en su último informe de perspectivas que la economía global se está mostrando más resiliente de lo esperado en un entorno marcado por las tensiones comerciales y la gran incertidumbre política, y prevé que se expanda un 2.7 % en todo 2025, cuatro décimas más que lo estimado en junio.

Asimismo, el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado este martes prevé que habrá un crecimiento del 2.6 % para 2026 y del 2.7 % para 2027, lo que supone dos décimas y una décima más, respectivamente, en relación a su anterior previsión.

El informe espera que Estados Unidos mejore en 2026 su crecimiento una décima con respecto a este año hasta el 2.2 %, mientras que China lo rebajaría en 0.4 puntos porcentuales al 4.4 %, y la zona euro vería reducida su expansión en cinco décimas hasta el 0.9 % para repuntar ligeramente hasta el 1.2 % en 2027.

En el caso de las tres potencias económicas, los datos son mejores que en la anterior previsión.

Países emergentes y en desarrollo

En cuanto a los países emergentes y en desarrollo, el BM espera un crecimiento del 4.2 % (tres décimas más con respecto a junio) para el año recién concluido y expansiones del 4 % y el 4.1 % (dos décimas más en ambos casos) en los dos años siguientes.

Sin embargo, para Latinoamérica, las perspectivas son algo menos halagüeñas, con un crecimiento que se prevé una décima inferior al anterior pronóstico, tanto para 2025 (2.2 %) como para 2026 (2.3 %), y que permanecería sin cambios, en el 2.6 %, en 2027.

El Banco Mundial subraya que, si las proyecciones se cumplen, la década de 2020 apunta como la década de menor crecimiento global desde los años sesenta.

También suponen un aumento en la brecha en los distintos niveles de vida en todo el mundo ya que mientras las economías avanzadas disfrutan de ingresos "per cápita" superiores a los de 2019, una de cada cuatro economías en desarrollo es más pobre que entonces.

"Con cada año que pasa, la economía global se vuelve menos capaz de generar crecimiento y, aparentemente, más resistente a la incertidumbre política", aseguró este martes Indermit Gill, economista jefe del Grupo del Banco Mundial.

El informe subraya lo insostenible de esta divergencia e insta a los Gobiernos, tanto de economías emergentes como avanzadas, a "liberalizar de forma decidida la inversión privada y el comercio, controlar el gasto público e invertir en nuevas tecnologías y educación" para evitar el estancamiento y el aumento del desempleo.