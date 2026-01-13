Jefe para América Latina del Citigroup asegura PIB per cápita de RD supera al de México

Según explicó Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, República Dominicana ya registra un PIB per cápita superior al de México. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana ya registra un PIB per cápita superior al de México, un cambio significativo respecto a la década de los años 90, cuando la economía mexicana superaba ampliamente tanto a la dominicana como a la china.

Este es el resultado de un análisis divulgado por la revista Forbes México y basado en declaraciones de economistas en un seminario académico reciente.

Según explicó Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 del ITAM, en 1990 México estaba "por arriba de China y República Dominicana de manera significativa", mientras que en 2020 las tres economías ya se encontraban prácticamente al mismo nivel en términos de ingreso por habitante.

Con datos actualizados a 2024, Revilla indicó que México se encuentra ahora alrededor de un 10 % por debajo de China y República Dominicana en PIB per cápita.

Esto marca un giro en la comparación regional y resalta el avance relativo de la economía dominicana frente a una de las mayores economías de América Latina.

Motivos del cambio

Forbes recoge que este cambio no se explica por un deterioro abrupto de México, sino principalmente por su bajo crecimiento económico en los últimos años, especialmente durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el crecimiento promedio del producto interno bruto fue de apenas 0.9 % anual y el PIB per cápita prácticamente no avanzó.

En contraste, República Dominicana ha mantenido durante la última década tasas de crecimiento superiores al promedio regional, impulsadas por el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa, las zonas francas y el dinamismo del consumo interno.

Esto ha permitido que el ingreso por habitante aumente de forma sostenida y supere al mexicano en la comparación más reciente.

Revilla señaló que el principal problema macroeconómico de México es la debilidad estructural de su crecimiento, afectado por la caída de la inversión pública y privada, la incertidumbre alrededor del TMEC, los vaivenes del sector externo y la baja rentabilidad de parte de la inversión pública realizada.

De cara al futuro, el economista proyectó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría alcanzar un crecimiento promedio de alrededor de 1.5 % anual, todavía por debajo del potencial de la economía mexicana, aunque con una leve recuperación impulsada por una normalización moderada de la inversión, la mejora del entorno externo y el fortalecimiento del consumo interno.

El análisis citado por Forbes subraya que, mientras México enfrenta el desafío de reactivar su crecimiento, República Dominicana consolida una trayectoria de expansión más dinámica, que le ha permitido cerrar brechas históricas y, en este caso, superar en términos de ingreso per cápita a una economía que durante décadas fue referente regional.

El dato no implica que la economía dominicana sea más grande que la mexicana en términos absolutos, pero sí que, en promedio, el ingreso por habitante en República Dominicana ya es mayor, un indicador clave del nivel de bienestar económico relativo de la población.