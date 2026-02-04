Valdez Albizu expone a embajador de la Unión Europea comportamiento económico del país

Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD, y el embajador de la UE en el país, Raúl Fuentes Milani. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con el embajador de la Unión Europea (UE) en el país, Raúl Fuentes Milani, con quien conversó sobre el comportamiento de la economía dominicana en 2025 y las proyecciones para este año.

Valdez Albizu sostuvo que el país está en disposición de acreditar sólidos fundamentos reflejados en la estabilidad de su sistema financiero, una posición externa y fiscal estable, un marco de política monetaria creíble y unas expectativas de inflación ancladas.

El funcionario ofreció al diplomático una perspectiva de las oportunidades y beneficios que otorga la República Dominicana para incrementar los lazos comerciales y de inversión con los países miembros de la UE, destacando que "este es un país en el que se puede apostar".

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), resaltó que esta "alcanzó los 5,032.3 millones de dólares al cierre de 2025, aumentando 509.1 millones (11.3 %) en comparación con el 2024. Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre".

Asimismo, señaló que, según cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los 47,300 millones de dólares en 2025, lo que implica un aumento de 3,400 millones respecto al 2024, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

En un contexto de estabilidad de los precios, Valdez Albizu les expuso que la inflación interanual se ubicó en un 4.95 %, permaneciendo dentro del rango meta del programa monetario establecido por el BCRD de 4.0 % ± 1.0 % por 32 meses consecutivos.

El gobernador abordó con la delegación de la UE el escenario base de pronóstico sobre el crecimiento, "que se ubicaría en torno a 4.0 % para 2026 por un incremento en la demanda interna sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año".

Adicionalmente, comunicó que la República Dominicana se beneficiará de términos de intercambio más favorables, caracterizados por altos precios del oro y precios del petróleo relativamente bajos.

Destaca comportamiento económico

Por su parte, el embajador Fuentes Milani destacó el excelente comportamiento de la economía nacional y sus logros, conformándose en un lugar de liderazgo como destino de inversión, resaltando las de España, de manera particular, y que las naciones de la Unión Europea son socios confiables para el país en estos tiempos de incertidumbre.

El diplomático europeo estuvo acompañado por una comisión integrada por Damián Kaminski, jefe de la Sección Comercial, y Mariana Ruiz, jefa de representación para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones.

Durante la reunión el gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello, y el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés.