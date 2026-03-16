Ante los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico en la economía –con la reciente subida de los precios de la gasolina y el gasoil y la reducción en las remesas–, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, aseguró que la entidad monetaria continúa monitoreando el escenario internacional antes de tomar medidas internas.

"Primero es darle seguimiento a lo que está pasando fuera. No podemos adelantarnos a tomar medidas cuando en Estados Unidos y en Europa acaban de subir la gasolina, y no hay petróleo. Hay una escasez y va a haber problemas inflacionarios en Estados Unidos. Nosotros darle seguimiento y actuar en función de las perspectivas", manifestó el gobernador, con lo que recordó la vinculación de la economía dominicana con la estadounidense.

Reconoció que hay mucha incertidumbre a nivel mundial, debido a que el petróleo "ha subido más de lo que uno se esperaba".

"Yo pienso que la República Dominicana tiene que estar atenta a lo que está pasando, y manejar la situación con mucha prudencia", enfatizó Valdez Albizu al hablar con la prensa tras la inauguración de la doceava edición de la Semana Económica y Financiera 2026.

Estabilidad de precios

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que el Gobierno hará todo lo posible para mantener la estabilidad de precios de la canasta básica familiar.

"Vamos a tratar de hacerlo, como lo hicimos en el 2021 y en el 2022. El Gobierno tuvo que subsidiar algunos alimentos básicos, se tuvo que subsidiar fertilizantes. En esa época aumentaron insumos como el trigo, la soya y el maíz, entonces vamos a ver cuál es el impacto de la crisis en los precios de la canasta básica, y tomaremos las medidas que haya que tomar. Para eso, estamos preparados", garantizó.

Recordó que solo el aumento del precio del petróleo tendrá un impacto sobre el sector eléctrico y en el transporte, así como en las cadenas de precios de los alimentos.

Sobre el reciente aumento de 5 pesos a los precios de la gasolina y el gasoil, Díaz reiteró que se trata de un aumento de solo un 1.7 %, debido a que el Gobierno ha estado subsidiadno los hidrocarburos para evitar que el impacto sea mayor.

"Actualmente, el presupuesto inicial (del Estado) que hicimos preveía unos 12,000 millones de pesos para subsidio a los combustibles. Vamos a ver cómo evoluciona en la semana, pero estamos trabajando en identificar partidas presupuestarias para reasignar recursos en caso de que sea necesario".

Proyecto tributario

Al ser preguntado sobre si la reciente situación cambiaría el enfoque de un proyecto de ley tributario que el Ministerio de Hacienda entregaría al Congreso en las próximas semanas, Díaz enfatizó que ahora mismo está concentrado en analizar la reciente crisis internacional.

"Ahora la energía del Gobierno está puesta en cómo vamos a enfrentar esta crisis y tomar las medidas que sean necesarias. Todos los temas han pasado a ser secundarios comparados con esta crisis, que es de una magnitud también sin proporciones", subrayó.

Semana Económica y Financiera 2026 El Banco Central inauguró este lunes la doceava edición de la Semana Económica Financiera 2026, un evento que forma parte del programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la educación económica y que se integra al programa internacional Global Economic Week. Al presidir la inauguración del evento, Valdez Albizu destacó la relevancia del evento para impulsar la inclusión financiera en todos los segmentos, incluyendo estudiantes de todas las edades, gremios universitarios, mipymes y al público en general.

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