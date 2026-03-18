El dólar cae a su nivel más bajo en lo que va de año

El dólar estadounidense volvió a caer ayer por debajo de los 60 pesos por uno, luego de haber durado varias sesiones recuperando su valor ante la moneda dominicana.

La divisa extranjera cotizó en el mercado spot a 59.45 pesos la venta, su nivel más bajo en lo que va de 2026, superando los 59.78 pesos por uno que alcanzó a inicios de marzo, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Entre enero y los 17 días transcurridos de marzo, el peso se ha revalorizado casi un 4 %, pues de una venta promedio de 63.50 pesos que registró en el primer mes de 2026 cayó a 60.98 pesos en marzo, ganando 2.52 pesos en su valor.

Luego de haber estado recuperando su valor ante el peso, alcanzando los 62.42 pesos por uno el pasado jueves, la moneda estadounidense ha estado retrocediendo ante la divisa nacional, según las estadísticas del Banco Central.

Apreciación en conflicto

La apreciación del peso dominicano se produce en momentos en que el mundo vive una incertidumbre económica, producto de la guerra en Medio Oriente que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán y que ha provocado un incremento de los precios del petróleo.

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A principios de este año el dólar llegó a cotizarse a 63.98 pesos por uno y desde entonces se ha mantenido por debajo de ese valor.

Desde mediados de junio del año pasado, cuando la divisa se cotizó a 59.47 pesos, el dólar no alcanzaba un nivel tan bajo frente a la moneda nacional, de acuerdo con los datos del Banco Central.