Economista citan factores que inciden en la reducción en tasa de cambio

El dólar sigue perdiendo valor ante el peso dominicano y para este jueves la divisa se venderá a 59.08 pesos por uno, una situación que para el economista y catedrático Rafael Espinal es el resultado de la abundancia de la moneda estadounidense en el país, debido a la emisión de bonos soberanos que realizó el mes pasado el Gobierno.

Este miércoles la divisa retrocedió 37 centavos, con relación al cierre del día anterior, cuando se cotizó a 59.45 pesos para la venta al público, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

"Esta baja en marzo básicamente es por eso (la emisión de la deuda en bonos). Durante el primer semestre del año se pudiera mantener una estabilidad del dólar, excepto por la situación internacional del petróleo que puede alterar el mercado en los próximos meses si se prolonga el alza de precios", pronosticó Espinal.

No obstante, consideró que a partir de junio la tasa de cambio se irá desplazando al alza, señalando que las estimaciones oficiales establecen una depreciación del peso frente la moneda extranjera de entre un 4 % y un 5 %.

Desde el pasado 11 de febrero, cuando el Gobierno anunció la emisión de los citados bonos soberanos, el dólar perdió casi 3.5 pesos en su cotización, según los datos del BCRD.

Sector externo

En tanto, el economista Franklin Vásquez explicó que la apreciación de la moneda nacional puede estar influenciada por una sobreoferta de dólares, con relación a la demanda, entre otras cosas por varios componentes del sector externo, incluyendo un incremento del ingreso de divisas por turismo, remesas y de inversión extranjera directa.

Vásquez calificó la situación como "un fenómeno nuevo porque para esta fecha siempre hay una apreciación del dólar".

"Sin embargo, quiero llamar a la atención de que no creo que es un fenómeno que se mantenga en el tiempo. En algún momento habrá un deslizamiento de la tasa de cambio, un aumento del dólar frente al peso dominicano", proyectó.

El economista llamó a las autoridades a ser cautelosas y a seguir de cerca el comportamiento de la guerra en Medio Oriente.

"Existe una incertidumbre global y en algún momento necesitaremos más dólares para pagar la factura petrolera", advirtió.