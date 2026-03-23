Los empresarios apoyan las medidas económicas por la guerra; ciudadanos dudan

Mientras los principales gremios empresariales respaldan las medidas económicas anunciadas el pasado domingo por el presidente de la República, Luis Abinader, para garantizar la estabilidad de precios ante los efectos de la guerra del Golfo Pérsico sobre el país, los ciudadanos mantienen bajas expectativas y temen que el escenario internacional incida en que se incremente aún más el costo de la vida.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró como "oportunas" las medidas anunciadas por el Gobierno, considerando que los tres objetivos trazados por este —destinar 10,000 millones adicionales para reforzar la asistencia social, subsidiar los fertilizantes y mantener la inversión pública— sí protegen "a los sectores más sensibles" y garantizan la continuidad de la inversión.

Aseguró que el sector privado seguirá priorizando la continuidad y la eficiencia de las operaciones, y el monitoreo constante del panorama internacional. "Con una gestión prudente y coordinada entre los sectores público y privado, el país puede superar este desafío", ponderó el gremio.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) también "respaldó firmemente" la postura del Gobierno, a la vez que recomendó entablar un espacio de concertación permanente entre las autoridades y los industriales para intercambiar impresiones sobre cualquier factor que incida coyunturalmente en los precios de las materias primas, el costo de la energía, los fletes y el transporte, entre otros.

Además, la entidad subrayó el interés de conocer cómo se manejará el gasto público, en aras de "garantizar la sostenibilidad fiscal que el presidente resalta con razón", considerando que esto es parte central de la conversación entre el sector público y el sector privado.

Competitividad

En tanto, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) reiteró la necesidad de seguir tomando medidas para mitigar el impacto en la cadena logística, facilitar el comercio y garantizar la eficiencia operativa, a fin de evitar que la competitividad de las exportaciones se vea afectada.

Subsidiar fertilizantes

Desde el sector agroempresarial, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) apoyó que el Gobierno destine 1,000 millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, proponiendo incentivar el uso de abonos orgánicos para reducir la dependencia de las importaciones.

Teletrabajo

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) aseveró que el sector empleador ya ha "avanzado de manera voluntaria" en la implementación de esquinas de teletrabajo en aquellas actividades donde esto es "operativamente viable", mientras que la AIRD dijo "tomar nota" sobre la sugerencia del presidente.

Temor por el costo de la vida A excepción del llamado de Abinader a las empresas para que ponderen el teletrabajo para reducir el gasto de los combustibles, ciudadanos consultados por Diario Libre tienen pocas o muy bajas expectativas de que las repercusiones de la guerra en el Golfo Pérsico no influyan en un mayor costo de los alimentos, el transporte y el combustible. "Uno tiene que comprar la gasolina más cara y vender el producto al mismo precio, sino, te lo dejan de comprar", lamentó el comerciante Manolo Félix. Para Yudith Espinal, el Gobierno "no puede tapar el sol con un dedo", ya que el aumento de precios afecta a los más necesitados, y exhortó a acciones contundentes que protejan este segmento de la población. El alza de la gasolina también ha generado "un caos" en el sector transporte, donde choferes temen que deban subir los precios del pasaje ante subsidios que no siempre reciben. El motorista Ramón Paula, cuestionó que los precios suban en el país cuando, según afirma, el petróleo no ha aumentado significativamente a nivel internacional. "La gasolina se tiene que dejar congelada, porque el petróleo no ha subido tanto y se ha mantenido igual en otros países", expresó.