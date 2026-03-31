El Banco Central deja sin variación su tasa de política monetaria

La inflación interanual cerró en febrero de este año en un 4.67 %. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) dejó sin variación su tasa de interés de política monetaria (TPM), en 5.25 % anual, decisión para la cual tomó en consideración, principalmente, el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, que ha generado incertidumbre global y alzas significativas en el precio del petróleo y otras materias primas.

De igual forma, mantuvo inalterable la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a un día) y la de depósitos remunerados (overnight) en un 5.75 % y un 4.50 % anual, respectivamente.

Además de la guerra en Medio Oriente, la institución ponderó, a nivel local, la recuperación gradual de la actividad económica durante los primeros meses del año y que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta.

Inflación

A pesar de resaltar que su sistema de pronósticos refleja que la inflación interanual continuaría afectada por choques de oferta en el corto plazo, considerando los efectos de los mayores precios del petróleo y sus derivados, que se han incrementado un 50 % en el último mes, el BCRD prevé que la inflación cerraría el 2026 dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, conforme se disipe el impacto de la crisis energética.

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Sin embargo, la evolución del conflicto bélico representa un choque de oferta negativo, al incrementar los precios de materias primas importadas y de insumos estratégicos para la producción nacional, así como mayores costos de transporte marítimo de mercancías, señala el comunicado de la institución.

"Es importante destacar que las perspectivas están condicionadas por un elevado nivel de incertidumbre, presentando riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en Medio Oriente. Ante este cambiante panorama, el Banco Central se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación", precisa.

La inflación interanual cerró en febrero de este año en un 4.67 %, permaneciendo dentro del rango meta, mientras que la subyacente se situó en un 4.76 %.