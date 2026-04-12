El Banco Central adelanta que inflación interanual subiría por encima del 5 %

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) advirtió este domingo que, de continuar las presiones externas, asociadas a la guerra entre Estados Unidos e Irán, la inflación interanual en el país pudiese subir por en los próximos meses por encima del rango meta de 4 % ± 1 %.

El BCRD indicó que este aumento en el costo de la vida estaría empujado, principalmente, por los altos precios de los combustibles a nivel internacional, esto en caso de que el Gobierno decida continuar ajustando gradualmente el costo interno de la gasolina y el gasoil o en la tarifa eléctrica cobrada por las distribuidoras.

En ese tenor, sostuvo que se mantienen monitoreando el desarrollo de los acontecimientos para tomar las medidas necesarias que garanticen que las expectativas inflacionarias permanezcan debidamente ancladas y se mantenga la estabilidad de precios en el horizonte de política monetaria, establece un artículo de la institución publicado en su sección Página Abierta.

Desmiente cuestionamiento

En el análisis, titulado "Algunas puntualizaciones metodológicas sobre el índice de precios al consumidor", bajo la firma del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, el banco desmintió cuestionamientos públicos realizado por un economista, quien dijo que las cifras oficiales de inflación correspondientes a 2025 se encontrarían deliberadamente subestimada y que debería ser mayor.

Las sugerencias constructivas y planteamientos de los economistas, especialmente de los más calificados del país, deben ponderarse y tomarse en consideración, siempre que se realicen para ayudar a sortear los desafíos de la economía dominicana, tanto de la coyuntura como de mediano y largo plazo, pero los cuestionamientos expresados sobre la integridad de las operaciones estadísticas resultan a todas luces injustificados, a la vez que carecen del debido sustento, precisa el documento.

El Banco Central señaló que la variación del índice de precios al consumidor no tiene que estar alineada con la percepción del aumento del costo de la vida de un hogar específico.

"De hecho, dependiendo de los hábitos de consumo y poder adquisitivo, los hogares experimentan inflaciones distintas y esta heterogeneidad de ninguna manera invalida la utilidad y consistencia del indicador oficial de inflación", agrega el texto.

Y puntualiza que "en ese tenor, resulta importante destacar que el índice de precios al consumidor ha reflejado históricamente, de forma fidedigna, fehaciente y metodológicamente robusta, la incidencia de choques, tanto internos como externos, sobre la economía dominicana, evidenciando la transmisión de dinámicas nacionales e internacionales en los precios".