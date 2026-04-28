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Conep dice RD no ha sufrido cambios significativos en los precios

El vicepresidente del gremio empresarial destacó que el país no ha registrado situaciones de abastecimiento

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    Conep dice RD no ha sufrido cambios significativos en los precios
    César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep. (ARCHIVO/ DIARIO LIBRE)

    El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, afirmó este martes que, a pesar del contexto de incertidumbre en los mercados internacionales y la inestabilidad inflacionaria que esto genera, la República Dominicana no ha sufrido cambios significativos en los precios.

    Dargam resaltó que, ante ese escenario, el país no ha registrado situaciones de abastecimiento, lo que a su juicio es en “gran parte a la resiliencia de nuestros sectores productivos”.

    • “Esta es una situación que cambia todos los días, va evolucionando. Estamos en diálogo permanente con el Gobierno, semanal se hacen reuniones. Ahí evolucionamos los indicadores y cómo va esto afectando los bolsillos de los consumidores”, indicó.

    Inflación de marzo

    El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación de 0.27 % el pasado marzo, resultado en el que, además del grupo transporte, que registró un incremento de 0.99 %, incidieron el de restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, vivienda y salud.

    RELACIONADAS

    De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la inflación interanual se ubicó en 4.63 % en marzo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta por 35 meses consecutivos.

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