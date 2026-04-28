El peso dominicano acumula una apreciación de un 4.7 % este año

La tasa de cambio promedio del peso dominicano frente al dólar estadounidense registra una apreciación de un 4.7 % en lo que va de año. La divisa extranjera ha estado perdiendo su cotización frente a la moneda nacional, acumulando entre enero y lo transcurrido de abril una reducción de tres pesos.

De alcanzar una venta promedio de 63.50 pesos por cada dólar en enero de 2026, en el mercado spot, la divisa se comercializa a 60.48 pesos por uno en lo que va de abril, cerrando este lunes a 59.74 pesos, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Para el economista Luis Serrano, la explicación sobre la apreciación del peso tiene varios factores: la oferta y demanda de la divisa y la debilidad del dólar en los mercados internacionales.

En cambio, el exrepresentante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina, Wayne Camard, mediante un análisis en su site Dominicanomics, atribuye el fortalecimiento del peso a la intervención del Banco Central para limitar la tasa de inflación.

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Serrano apuntó principalmente a la oferta y demanda de dólares como motivo de la apreciación del peso.

"El tipo de cambio, como cualquier precio, depende de oferta y demanda. Cuando entran más dólares al sistema de los que la economía necesita en ese momento, el precio baja. Y eso fue, en buena medida, lo que ocurrió", afirmó.

Detalló que, por el lado de la oferta, el país ha tenido flujos importantes de divisas por turismo, remesas e inversión extranjera, a lo que suma la emisión de bonos internacionales por 2,750 millones de dólares realizada por el Gobierno en febrero.

"Ese exceso temporal de dólares coincidió, además, con una posición externa relativamente cómoda: reservas internacionales altas, déficit de cuenta corriente moderado y una percepción de que el Banco Central tiene capacidad para intervenir si el mercado se desordena. Todo eso ayuda a anclar expectativas y reduce la demanda preventiva de dólares", aseguró.

De igual forma, el economista citó como parte de los factores el hecho de que el dólar que ha mostrado cierta debilidad reciente en los mercados internacionales, aunque sostuvo que este último no es el elemento principal, debido a que la dinámica dominicana tiene componentes "muy locales, pero sí funciona como un viento de cola adicional para el peso".

"En conjunto, esos factores configuran un vendaval favorable para la moneda dominicana. Ahora bien, como todo vendaval, puede ser temporal", aclaró.

Control inflacionario

A través de un escrito, el exjecutivo del FMI precisó que el aumento de la inflación a finales del año pasado e inicios de 2026, que la acercó al rango meta de 4 % ± 1 %, obligó a las autoridades monetarias a intervenir en la apreciación del peso, con el propósito de reducir la presión sobre los precios.

"El Banco Central cree firmemente que la depreciación del tipo de cambio se traslada a la inflación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la forma más directa de limitar la inflación es fortalecer el tipo de cambio del peso", estableció Wayne Camard.