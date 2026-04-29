Economía dominicana crecería un 4.1 % este año atada a resolución del conflicto EE.UU.-Irán

La economía dominicana crecería este año un 4.1 %, compartiendo con Panamá la mayor expansión entre los países de América Latina. Pero el cumplimiento de esa proyección, realizada por la empresa financiera Citi, dependerá de la duración del conflicto armado en Medio Oriente y de que los precios del petróleo comiencen a retroceder.

Si esas condiciones no se cumplen dentro de las próximas semanas, el país enfrentaría presiones mientras que la economía mundial pudiera sufrir un período de estanflación: alta inflación y bajo crecimiento, con probabilidad de una recesión. Ambos indicadores acaban de sufrir variaciones negativas en las estimaciones de Citi para 2026.

El conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán llevó a la empresa financiera a reducir 20 puntos básicos a sus proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) global para este año, pasando de 2.9 % a 2.7 %, un cambio asociado a un mayor precio del petróleo producto de la guerra.

Los cálculos de la firma indican que los precios promedio en la economía dominicana subirían un 3.9 % este 2026, mientras que la inflación promedio global pasaría de un 2.6 % a un 3.3 %.

Ernesto Revilla, jefe de Economía de Citi para América Latina, explicó que, a pesar de que los pronósticos macroeconómicos siguen mostrando resiliencia, "todavía tienen un sesgo negativo. Es decir: existe el potencial de reducir aún más el crecimiento económico y subir aún más la inflación".

Revilla estableció que el deterioro en las proyecciones de ambos indicadores dependerá de la duración del conflicto pero, sobre todo, de la reapertura del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo.

"Y es la gran duda: qué tan elevado se va a mantener el precio del petróleo, por cuánto tiempo, y eso es muy difícil de pronosticar, depende completamente de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos", declaró.

Escenarios

El ejecutivo de Citi planteó dos escenarios sobre el precio del crudo como variable clave que impactaría los pronósticos de la entidad. En uno de base, la firma visualiza una resolución del conflicto en mayo, con el costo del petróleo manteniéndose cerca de sus niveles actuales por un par de semanas y luego bajando a los 80 dólares por barril los siguientes meses y a 70 dólares en el 2027.

"En un escenario más complicado, donde se extienda el conflicto o incluso se recrudezca, entonces toda la preocupación pasa de nuevo hacia el precio del petróleo y vemos precios mucho más elevados, por más tiempo, con consecuencias más negativas para la economía", indicó.

El jefe de Economía de Citi para América Latina señaló que en una estimación realizada por la firma sobre el valor del crudo en 120 dólares por barril por el resto del año, el crecimiento económico global perdería cerca de 100 puntos bases, con un incremento de la inflación de hasta un 5 %.

El petróleo intermedio de Texas cerró este martes con una subida del 3.7 %, hasta los 99.93 dólares el barril, en medio de vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+.

Fortaleza macroeconómica

Ernesto Revilla destacó los fundamentos económicos de la República Dominicana, sin embargo, advirtió sobre el impacto en el país de un posible recrudecimiento del conflicto.

"La República Dominicana ha avanzado mucho en fortalecer sus fundamentos económicos. Ha tenido suerte (frente al actual escenario internacional) de que la economía de Estados Unidos se ha mantenido resiliente, que significa flujo de turismo y capital para el país, pero es un importador de energía y justamente la energía se está encareciendo por el conflicto de Irán", precisó.

Revilla puntualizó que, si el choque del petróleo es transitorio, "las cosas" para el país estarán bien, pero que si el conflicto se recrudece o el precio del crudo se mantiene elevado por mucho más tiempo provocará presiones sobre la economía nacional.