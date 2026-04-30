El Banco Central deja sin cambio los tipos de interés con la mirada puesta en el conflicto

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual, tomando en cuenta para la decisión la recuperación gradual de la economía nacional en el primer trimestre del año y que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta.

Asimismo, las autoridades monetarias dejaron sin cambio la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a 1 día) en 5.75 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (overnight) seguirá en 4.50 %.

El BCRD destacó que el panorama internacional se mantiene convulso, con altos niveles de incertidumbre y aumentos significativos en los precios del petróleo y otras materias primas, como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente.

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Explicó que la guerra representa un choque de oferta negativo al incrementar el costo de materias primas importadas y de insumos estratégicos para la producción nacional.

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) se ha incrementado durante abril, ubicándose por encima de 100 dólares el barril al cierre de mes, como consecuencia de la reducción de la oferta del crudo. Mientras, el oro se situó en torno a 4,600 dólares por onza troy.

Efecto del choque energético

Considerando los efectos del choque energético internacional, el sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del límite superior del rango meta durante los próximos meses; retornando al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % para el cierre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo.

Es importante destacar que las perspectivas permanecen condicionadas por la incertidumbre, con riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en el Medio Oriente. Ante este cambiante panorama, el Banco Central se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación, precisó la institución mediante nota de prensa.

Sin embargo, agregó que, ante esta situación, el Gobierno dominicano está implementando un programa subsidios parciales a los combustibles y otros productos y asistencia social a la población vulnerable; a la vez que mantendría la ejecución prevista del gasto de capital.

En el ámbito nacional, la inflación interanual se moderó hasta 4.63 % en el mes de marzo, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, conforme se han normalizado las condiciones de oferta de los alimentos, luego de los fenómenos climáticos de finales del pasado año.

Asimismo, la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4.58 % interanual en igual período.