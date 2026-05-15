La inflación interanual en abril sube al 5.11 % y supera la meta del Banco Central

La inflación interanual de la economía dominicana se disparó el pasado mes de abril a un 5.11 %, superando la meta de 5 % establecida por las autoridades monetarias y rompiendo así 35 meses consecutivos por debajo de ese rango.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este viernes que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de un 0.49 % el mes pasado.

El BCRD señaló que la inflación de abril estuvo explicada principalmente por los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, en un contexto de incrementos en los precios del petróleo en los mercados internacionales, vinculados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Cabe destacar que el IPC del referido mes no resultó mayor debido a la variación de -0.07 % en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, además del efecto de la apreciación del peso dominicano respecto al dólar estadounidense, que derivó en reducciones de precios en artículos como automóviles, pasaje aéreo, algunos rubros del grupo comunicaciones, entre otros, detalló la institución.

En el caso particular de los alimentos, se observaron reducciones de precios en productos como el pollo fresco y los plátanos en todas sus variedades, los cuales habían experimentado alzas significativas en meses anteriores por los fenómenos climáticos que afectaron el país.

En cambio, otros bienes alimenticios sufrieron incrementos de precios, como el café, el agua purificada, los refrescos, los aguacates, los ajíes, el bacalao, las naranjas, la yuca, los limones agrios y los tomates.

El banco informó que en lo que respecta a la inflación subyacente mensual, esta presentó una variación de un 0.43 %, lo que contribuyó a que la tasa interanual se situara en 4.87 %, permaneciendo dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % establecido por el Banco Central.

Precisó que este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

El grupo de transporte alcanzó una tasa variación de 1.78 %, siendo el de mayor aporte en la inflación de abril, al explicar el 61.94 % de la misma. Este resultado se atribuye principalmente a los ajustes en los precios dispuestos por el Gobierno de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil.

Asimismo, se evidenciaron incrementos en los precios de los pasajes interurbanos en autobuses de empresas privadas y en el servicio de motoconcho, mientras que las reducciones estacionales en las tarifas de los pasajes aéreos y en los precios de los automóviles y motocicletas atenuaron parcialmente el aumento de este grupo.

El IPC de comunicaciones exhibió una tasa de variación de -0.11 %, debido a las disminuciones de precios en los equipos celulares y en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

El IPC de los bienes y servicios diversos presentó una variación de un 0.67 %, como resultado del incremento en los precios de los servicios de cuidado personal, explicó el Banco Central.

Respecto a la tasa de inflación de 0.49 % verificada en el grupo restaurantes y hoteles, la misma obedeció a los aumentos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

En tanto, la tasa de variación del grupo recreación y cultura se situó en 1.05 %, debido a alzas de precios en los paquetes turísticos y el rubro vivienda exhibió una tasa de 0.18 %, sustentada principalmente en el aumento de los servicios de alquiler.

Bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.88 % en abril de 2026, producto de los aumentos de precios en las gasolinas regular y premium y el gasoil, además de alzas en los paquetes turísticos y en algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de un 0.11 %.

Incidencia por regiones

La inflación por regiones geográficas en abril, comparado con marzo 2026, muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.47 %; la región norte o Cibao, de 0.54 %; el este, de 0.46 %, y la región sur de 0.45 %.

Inflación por quintiles

Los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron tasas de inflación de 0.36 % para el quintil uno, 0.40 % en el quintil dos y un 0.47 % en tres.

Los quintiles cuatro y cinco presentaron variaciones de 0.52 % y 0.65 %, respectivamente. La tasa más pronunciada presentada en el quintil cinco se atribuye a la combinación del menor efecto de las disminuciones en el rubro alimentos y una mayor contribución de los incrementos registrados en el grupo transporte.