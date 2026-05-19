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Crecimiento económico mundial
Crecimiento económico mundial

El crecimiento económico mundial se frenará al 2,6 % en 2026, según agencia de la ONU

Los precios elevados de la energía y la volatilidad de los mercados impactarán la inversión y la demanda, según el informe de Unctad

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    El crecimiento económico mundial se frenará al 2,6 % en 2026, según agencia de la ONU
    Economía mundial. (FUENTE EXTERNA)

    El año 2026, marcado por las tensiones geopolíticas, podría ser el comienzo de un periodo de "fragilidad" en el que el crecimiento económico global se frene del 2,9 % de 2025 al 2,6 % en este ejercicio, advirtió este martes ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

    En su nuevo informe de previsiones, la agencia de Naciones Unidas prevé una desaceleración aún mayor del crecimiento del comercio mundial, desde el 4,7 % de 2025 a entre un 1,5 % y un 2,5 % en 2026, debido a los efectos de las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro, el transporte marítimo y las decisiones de inversión.

    "Si los últimos años estuvieron marcados principalmente por tensiones comerciales e incertidumbre en las políticas, ahora los riesgos geopolíticos se están convirtiendo en la principal fuente de inestabilidad para la economía mundial", analiza Unctad.

    Impacto en las economías en desarrollo

    En ese contexto, los precios más altos de la energía, las interrupciones en el transporte, la volatilidad de los mercados y la búsqueda de activos financieros seguros perjudicarán a la inversión y la demanda, indica el estudio de la agencia.

    Unctad subraya que las economías en desarrollo están especialmente expuestas a la incertidumbre, con facturas crecientes por los combustibles, alimentos y fertilizantes, mientras lidian con presiones sobre sus monedas, condiciones de financiamiento más estrictas y menor confianza de los inversores.

    Auge de la inteligencia artificial

    La agencia destaca además que el auge de la inteligencia artificial enmascara las cifras globales de comercio, ya que éstas fueron relativamente positivas a inicios de año pero descansaron en productos relacionados con esa tecnología, como semiconductores, servidores y equipos de procesamiento de datos.

    • "Fuera de esos sectores, el crecimiento del comercio fue mucho más modesto, especialmente en las industrias tradicionales y sectores vinculados a las materias primas", advirtió.
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