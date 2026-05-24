La guerra le costará a RD US$900 MM y una inflación elevada hasta septiembre

La guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán, le costará a la economía dominicana 900 millones de dólares adicionales, solo en su factura petrolera para este 2026, además de empujar la inflación por encima de un 5 % entre el segundo y tercer trimestre del año, alcanzando en este último período su mayor pico.

El conflicto armado ha provocado que la factura energética del país suba y se ubicaría al cierre del año en torno a los 5,400 millones de dólares, cifra que representa 900 millones más de lo previsto a inicios del 2026, situación que se traduce desde el pasado abril en un alza en los precios de los bienes y servicios por encima del rango establecido por las autoridades monetarias.

Las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ubican la inflación interanual en un 5.35 % entre abril y junio y un 5.56 % entre julio y septiembre, volviendo al rango meta (4.0 % ± 1.0 %) para el cuarto trimestre del año, período para el cual promediaría un 4.88 %.

Sin embargo, las estimaciones del BCRD toman en cuenta la estabilización del tránsito por el estrecho de Ormuz, canal marítimo por el cual circula cerca del 20 % de la oferta petrolera mundial, y que se ha visto interrumpido por el enfrentamiento bélico.

En un artículo de su sección Página Abierta, titulado: "República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía", el BCRD señala que el consenso de mercado anticipa una normalización de las condiciones de oferta de crudo en el mediano plazo, particularmente con la estabilización del tránsito por la citada vía de navegación.

En este contexto, el choque es percibido como transitorio, lo que se refleja en la estructura temporal de precios: la curva de futuros muestra cotizaciones de largo plazo inferiores a las de corto plazo, con precios proyectados por debajo de los 80 dólares por barril hacia diciembre de 2027, adelanta la institución.

Respuesta monetaria

El escrito plantea que los choques de oferta en economías importadoras de petróleo generan un dilema de política monetaria, al provocar simultáneamente presiones inflacionarias y desaceleración económica, particularmente bajo esquemas de metas de inflación.

En este contexto, un endurecimiento monetario para contener la inflación puede acentuar la desaceleración, con efectos limitados sobre los precios debido al carácter exógeno del choque, explica el artículo.

Añade que "la respuesta de política monetaria depende de la persistencia del choque: si es transitorio, resulta adecuada una postura neutral, es decir, una política que no implique inyecciones adicionales al sistema financiero. Lo anterior, combinado con una política de comunicación efectiva, que explique el aumento inflacionario de corto plazo. En cambio, si es persistente y genera efectos de segunda vuelta o desanclaje de expectativas, se justifica una postura más restrictiva".

El banco define el actual escenario como uno de choque de oferta transitorio, razón por la cual ha mantenido sin cambios su tasa de política monetaria (TPM).

Además, decidió posponer hasta enero de 2027 el retorno previsto de los pagos de aproximadamente 46 mil millones de pesos correspondientes a facilidades de liquidez otorgadas previamente a los intermediarios financieros, que vencían en junio de este año.

Apoyo sector externo

La institución monetaria puntualizó que, por el lado del sector externo, las presiones adversas derivadas del choque han sido parcialmente compensadas por fundamentos domésticos favorables.

En particular, citó las exportaciones de oro, que han contribuido a mitigar el aumento de la factura petrolera, apoyadas en precios internacionales promedio del metal que ha superado los 4,800 dólares la onza troy en lo que va de año.

Adicionalmente, los ingresos por remesas ascendieron a 4,079.9 millones de dólares a abril, para un crecimiento interanual de un 4.1 %, mientras que la inversión extranjera directa totalizó 1,536.7 millones de dólares a marzo, expandiéndose en 6.4 % interanual, destacó.