El cumplimiento de la regla fiscal será clave para la economía dominicana, afirma el FMI

Al centro el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, María José Martínez, el gerente Ervin Novas Bello y el jefe del equipo del FMI, Ricardo Llaudes, junto a demás representantes del sector económico del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ve fundamental continuar con políticas fiscales prudentes en la República Dominicana, ancladas por el cumplimiento de la regla fiscal y la protección del gasto de capital, según el representante de este organismo, Ricardo Llaudes, quien encabezó la Staff Visit del FMI desarrollada esta semana.

Tras sostener la reunión de cierre de la Staff Visit con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, Llaudes indicó que las políticas decisivas y oportunas implementadas por la autoridad monetaria y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda y Economía por incrementar la inversión de capital dentro de un marco prudente, se reconocen como contribuciones del sector público para el buen crecimiento de la economía en lo que va de año.

Acciones y perspectivas del FMI sobre la economía dominicana

Según una nota de prensa del BCRD, Llaudes dijo que el FMI prevé que la economía dominicana cerrará el 2026 con un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro del rango meta 4 % +/- 1 %.

Manifestó que, en la perspectiva empresarial, el crecimiento en 2026 de la economía dominicana será de los más altos en Latinoamérica, impulsado por una base exportadora cada vez más amplia y de mayor valor añadido, lo cual da confianza a los inversores internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/ricardollaudes-b8442eff.jpg Ricardo Llaudes, jefe del equipo del FMI. (FUENTE EXTERNA)

Llaudes afirmó que, a pesar de la coyuntura global, se siguen viendo flujos de ingresos muy elevados, con altos niveles de exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED). Esto ayudará a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga ligeramente por encima de 1.5 %.

Destacó que, en sus visitas a representantes del sector privado dominicano, el FMI recogió la confianza de que la resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

Colaboración y vigilancia del Banco Central ante choques externos

Valdez Albizu manifestó que el BCRD se mantiene en constante vigilancia del impacto de los choques externos, y señaló la estrecha colaboración que siempre se ha mantenido con el FMI.

El gobernador destacó la resiliencia de la economía dominicana ante los choques externos y coincidió con el jefe de misión que la economía podría alcanzar un crecimiento en torno al 4 % este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/hva-fcce9dfc.jpg El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu. (FUENTE EXTERNA)

En la reunión, Valdez Albizu estuvo acompañado por el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; y el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González.

Además, el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente de Cuentas Nacionales, Ramón González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; y el director de Tesorería, José Perdomo.

Por el FMI, además del Llaudes, la delegación estuvo compuesta por los economistas senior Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, y el economista Ilya Stepanov.

Por Hacienda y Economía participó también la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández Villamán.