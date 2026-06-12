Ministro reconoce implementación de medidas fiscales elevaría inflación

El Gobierno presentó este jueves un plan con medidas fiscales que, en algunos casos, incrementa las tasas de tributación para algunos impuestos y sectores, principalmente para grandes empresas y personas con mayor poder adquisitivo.

Pero, el impacto de esas medidas se trasladaría a una mayor tasa inflacionaria para la economía dominicana, según reconoció el propio ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien adelantó que el éxito de la propuesta se medirá a finales de año.

Díaz dijo que esperan "un poco más de inflación, como es normal, y el éxito lo mediremos a final de año, con la combinación de crecimiento-inflación y un déficit fiscal que probablemente sea mayor al presupuestado, pero que sea razonable".

Las autoridades proyectan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos con la iniciativa, recursos que serían destinados a financiar el gasto social y contener el déficit fiscal del Estado dominicano, que para este año se proyectó en más de 280,000 millones de pesos.

Presupuestos reformulados

El funcionario, que insistió en destacar el impacto de la guerra en Medio Oriente para las finanzas del Estado, adelantó que en julio estarán enviado al Congreso un presupuesto reformulado "porque necesitamos apropiar recursos para los subsidios" y por el incremento del déficit.

De igual forma, no descartó que, además de la modificación presupuestaria que presentarían el mes que viene, tengan que realizar otra a finales del año.

Aumento de tasas

La iniciativa contempla aumento del impuesto sobre la renta (ISR) para las grandes empresas, pasando de 27 % a un 30 %, de forma transitoria por tres años. De igual forma, incrementa el impuesto a las transferencias electrónicas de un 0.15 % a un 0.20 %.

Además, aumenta 10 dólares a los pasajes aéreos y crea un nuevo tramo del ISR personal a tasa de 27 % para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales, entre otras medidas fiscales tendentes a elevar tasas en otros sectores.