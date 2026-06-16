Canasta básica ha subido 534 pesos representando 1.1% en lo que va de año

Al cierre del mes de mayo del 2026 la canasta básica familiar promedió los 49,268.36 pesos. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

La canasta básica familiar y la inflación de la República Dominicana han mantenido un aumento ascendente en lo que va del 2026, al acumular incrementos significativos entre enero y mayo, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

¿Cómo ha evolucionado la inflación y la canasta básica en 2026?

El comportamiento de los precios durante este periodo refleja los desafíos que continúan enfrentando las familias dominicanas para cubrir sus gastos cotidianos.

Al cierre del mes de mayo del 2026 la canasta básica familiar promedió los 49,268.36 pesos, lo que supone un aumento de 1.1 %, es decir, 534.08 pesos más en lo que va de año, cuando en enero costaba cerca de 48,734.28 pesos aproximadamente, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El aumento se ha registrado en todos los quintiles y de acuerdo a la autoridad monetaria del país, entre enero y mayo del 2026 el primer quintil ha subido 182.56 pesos; el segundo 293.27 pesos; el tercero 428.64 pesos; el cuarto 529.15 pesos, mientras que el quinto quintil es el de mayor aumento con unos 1,378.43 pesos adicionales.

Impacto regional y sectorial de la inflación en República Dominicana

En algunas zonas del país el impacto inflacionario refleja que el encarecimiento del costo de vida no ha manifestado de manera uniforme en el territorio nacional, sin embargo, se han registrado incrementos en los precios de los principales productos del país.

En las regiones del país también se ha exhibido un aumento de la canasta básica entre enero y mayo del 2026, siendo la región Este la más afectada con un aumento de 681.43 pesos, seguida de la parte Norte con 591.94 pesos; en la Ozama con 552.34 pesos, mientras que en la región Sur sólo se ha incrementado 265.58 pesos.

La inflación continúa siendo uno de los principales factores que inciden en el presupuesto de los hogares. En Quisqueya la misma se ubicó en 4.98 % en enero del 2026, subiendo en abril a 5.11 % superando el rango meta del BCRD (4.0 % ± 1.0 %) y creciendo 0.24 puntos porcentuales más hasta el 5.35 % en mayo.

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También los servicios

El encarecimiento de servicios, transporte y otros bienes esenciales ha mantenido la presión sobre el costo de la vida.

En el sector servicios la inflación se ha ubicado en una variación de 0.42 % sólo en mayo de este año, debido al aumento en los precios de los servicios del cuidado personal, según indicó la autoridad monetaria.

Por otra parte, en términos interanuales, mostró un incremento de 6.6 % hasta el quinto mes de 2026 en comparación con el mismo periodo del año 2025.

De manera general, el grupo transporte fue el sector con mayor aporte a la inflación encabezando las alzas de precios durante los primeros cinco meses de 2026, con una variación de 2.16 % seguido por los sectores servicios, restaurantes-hoteles (0.41 %) y Salud (0.36 %).

Le siguen los sectores con menores incrementos como recreación y cultura con una variación negativa de -0.98%; alimentos y bebidas no alcohólicas con -0.58 %; prendas de vestir -0.10 %; Comunicaciones con -0.16 % y muebles con -0.04 % hasta mayo 2026.

Finalmente, y como resultado de este comportamiento, los hogares dominicanos han enfrentado mayores presiones sobre su poder adquisitivo durante los primeros cinco meses de 2026, tras el incremento sostenido del costo de la canasta básica y una inflación que se mantiene por encima del rango meta establecido por el BCRD.

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