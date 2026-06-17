Los indicadores macroeconómicos de RD se mantienen con pocos cambios

Algunos de los principales indicadores macroeconómicos de la República Dominicana, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB), se mantienen sin variación y otros, como la inflación y la tasa de cambio, experimentaron un ligero movimiento.

Pese al impacto en la economía nacional que provoca el conflicto en Medio Oriente, en la última revisión del Panorama Macroeconómico, realizada a principios de junio, las autoridades fiscales y las monetarias continúan esperando una expansión del PIB de un 3.75 % para 2026, misma cifra que estimaron a final de marzo, período en el cual el mundo vio encarecerse por encima de los 100 dólares el barril del petróleo.

El buen desempeño de la economía dominicana en los primeros cuatro meses del año permite anticipar que la actividad económica mantendrá una trayectoria resiliente, resalta el documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Entre enero y abril de 2026 el indicador mensual de actividad económica (IMAE) se expandió, en promedio, un 4 %, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En cambio, se revisó al alza la inflación. Las nuevas proyecciones oficiales establecen que ese indicador finalizará el 2026 en un 5.20 %, superior al 5.00 % que se estimaba en marzo. Las autoridades esperan que la inflación cierre en diciembre en un 4.75 %, por encima del 4.50 % contemplado en el tercer mes de este año.

Debido al incremento de los precios energéticos en los mercados internacionales, el encarecimiento de otros insumos importados y dada la condición del país como importador neto de petróleo y sus derivados, se prevé una trayectoria de precios ligeramente superior a la contemplada a inicios de año, puntualiza el informe.

Sobre el precio del crudo, el Gobierno estima que el barril del Texas, el de referencia para el mercado dominicano, se ubique en 86.1 dólares el barril, superior a los 81.4 dólares que proyectaba en marzo.

Mercado cambiario

La tasa de cambio es uno de los componentes macroeconómicos que fue revisado a la baja. Tanto la parte fiscal como la monetaria esperan una cotización promedio del dólar estadounidense de 61.65 pesos para el 2026.

En marzo pasado, la proyección de las autoridades ubicaba la tasa de cambio en 63.95 pesos por dólar, lo que implica una reducción de 2.3 pesos.

Persisten riesgos

Se reitera que, en un entorno global complejo e incierto, persisten riesgos con potencial de sesgar a la baja las proyecciones nacionales de crecimiento para el año en curso, así como de alterar las previsiones de inflación, particularmente ante una eventual prolongación del conflicto bélico en Oriente Medio, aclara el documento.