¡La vida sigue encareciéndose! La inflación interanual sube a un 5.67 % en junio

El costo de la vida continuó encareciéndose durante el pasado junio, acumulando la inflación interanual un crecimiento de un 5.67 %, superando así el 5.35 % que registró el mes anterior y el 5.11 % de abril, ubicándose por encima del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido por las autoridades monetarias.

Los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reflejan que el índice de precios al consumidor (IPC) sufrió un alza de 0.51 % en junio de 2026, por encima del 0.31 % que registró en mayo. El aumento del mes pasado estuvo impulsado principalmente por incrementos en el costo de los combustibles, el pollo y de algunos servicios.

De igual forma, la inflación subyacente se situó en un 4.96 %. Este indicador excluye artículos cuyos precios no responden a las condiciones de liquidez de la economía, como alimentos con alta volatilidad, combustibles y los servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica y el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

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Según el BCRD, la variación del IPC correspondiente a junio estuvo determinado principalmente por los grupos transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos y restaurantes y hoteles, los cuales explicaron, en conjunto, cerca del 90 % del aumento.

En menor medida incidieron los grupos muebles y artículos para el hogar, vivienda, salud y bebidas alcohólicas y tabaco.

Combustibles, pollo y plato del día

Transporte registró una variación de 1.14 %, atribuible principalmente al aumento en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, que dispuso el Gobierno en junio en un contexto de incrementos en el costo del petróleo, producto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

De igual manera, se registraron aumentos en las tarifas de los boletos aéreos y del servicio de taxi, entre otros.

El grupo alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de un 0.41 %, explicada por las alzas de precios observados en el pollo fresco, la yuca, el agua purificada y los refrescos. En sentido contrario, las reducciones de precios registradas en los limones agrios, el ajo, el aguacate, las piñas y los tomates contribuyeron a moderar la variación de este grupo y su incidencia en la inflación de junio.

El IPC de los bienes y servicios diversos presentó una variación de 0.85 % derivada del incremento en los precios de los servicios de cuidado personal, entre los que se destacan el corte, lavado y peinado de pelo, así como los artículos de cuidado personal.

En tanto, la inflación de 0.67 % registrada en el grupo restaurantes y hoteles obedeció a los aumentos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día y el servicio de víveres con acompañamiento.

De igual forma, el grupo muebles y artículos para el hogar registró una variación de 0.53 % por las alzas de precios en los productos de limpieza y artículos para el hogar.

En tanto, el grupo vivienda exhibió una tasa de 0.09 %, sustentada principalmente en incrementos de precios en los servicios de alquiler y mantenimiento de la vivienda, según estableció la institución en un comunicado.

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.59 % en junio por de los aumentos de precios en las gasolinas regular y premium y el gasoil, además de las alzas en las tarifas del pasaje aéreo y en algunos bienes alimenticios.

En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.43 %.