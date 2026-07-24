Economista critica al Banco Central por restringir la liquidez

El economista y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó que los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) muestran una economía monetaria con presión inflacionaria, liquidez restringida para las personas y expansión sostenida de la deuda cuasifiscal para el sistema financiero.

Indicó que el retiro estacional de efectivo de manos de la población fue el doble de profundo que en los dos ciclos anteriores, mientras la deuda del BCRD en letras y notas sigue creciendo, el peso se aprecia y el crédito de apoyo del ente emisor al sistema financiero se contrae.

De acuerdo con el economista, la situación descrita beneficia a la intermediación financiera y a los importadores, mientras castiga a los receptores de remesas, los exportadores y el bolsillo de las familias que dependen del efectivo circulante.

Planteó que la inflación se hace más regresiva, golpeando más fuerte a los hogares de menores ingresos.

Indicó que la inflación acumulada en lo que va de 2026 se ubica en 5.7 % a nivel general y en 7 % en el rubro de alimentos, ambas cifras por encima del límite superior del rango meta del BCRD, fijado en 5 %.

Detalló que este comportamiento tiene un componente regresivo porque de cada 100 pesos de ingresos los hogares de menores capacidad adquisitiva destinan aproximadamente 36 pesos a alimentos, mientras que los hogares de mayores ingresos destinan apenas 14 de cada 100 pesos.

Ng Cortiñas conectó este hallazgo con el comportamiento cambiario: el peso se ha apreciado 7.57 % en lo que va de 2026, pero la inflación de alimentos —el gasto que más pesa en el presupuesto de los hogares pobres— no bajó, subió por encima de la meta, asegurando que "el peso fuerte beneficia al que importa autos, electrodomésticos o ropa de marca. No le ha bajado el precio al pollo, al plátano ni al arroz".

Efectivo en manos del público

El economista dijo que cada año, entre diciembre y julio, el efectivo en poder del público baja de forma natural: el último mes del año concentra la regalía pascual y el gasto navideño y ese pico se diluye en los meses siguientes.

Reveló que el patrón histórico muestra una caída estacional de entre 4.9 % y 5.3 %, mientras que este año la contracción fue de 8.7 % "prácticamente el doble del promedio de los dos ciclos anteriores. No se trata solo del efecto Navidad: hay un componente adicional de liquidez que le fue retirado a la calle este año que no se explica por la estacionalidad".

Consideró que la referida situación perjudica directamente a la economía informal, al pequeño comercio y a los hogares de menores ingresos, que dependen del efectivo para sus transacciones diarias y son los primeros en sentir un " apretón de liquidez" más severo que en años anteriores.

Deuda cuasifiscal sigue creciendo

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo también mostró preocupación por el aumento de la deuda cuasifiscal.

Señaló que los valores en circulación —las letras y notas que emite el Banco Central para esterilizar liquidez— aumentaron 6.8 % solo en lo que va de 2026, tras haber cerrado 2025 a la baja.

Sostuvo que esta deuda genera cada año un costo financiero (intereses) que termina trasladándose al presupuesto público y, en última instancia, al contribuyente.

Estas declaraciones se ofrecieron en el marco del encuentro/desayuno con la prensa económica y contó con la presencia de una representación de la secretaría de Asuntos Económicos, los economistas vicesecretarios, Daris Javier, Erika Infante, Héctor Sánchez y Bryan Ureña.