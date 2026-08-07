La inflación interanual disminuyó al 5.47 % en julio 2026, según el Banco Central

Vehículos en una de las principales vías del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La inflación interanual de la República Dominicana alcanzó un porcentaje de 5.47 % en julio del 2026, descendiendo a 0.20 puntos porcentuales, luego de que en junio del mismo año se situara en 5.67 %, según destacó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a través de un comunicado.

La entidad dijo que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.19 % en julio 2026, reflejando una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios, al ubicarse 0.14 puntos porcentuales por debajo del promedio de inflación mensual de los primeros seis meses del presente año.

Manifestó que la inflación subyacente tuvo una variación mensual de 0.30 % en julio respecto a junio. En términos interanuales, se mantuvo en 4.96 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido por la autoridad monetaria.

Variación por grupos

El BCRD explicó que dentro de la inflación, el grupo de transporte tuvo una variación mensual negativa de 0.14 % explicada por las últimas reducciones en los precios de los combustibles como la gasolina regular y premium, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP).

Al observar el comportamiento del IPC, la autoridad monetaria determinó que la variación registrada estuvo vinculada a los incrementos de precios en los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, muebles y artículos para el hogar y salud.

En contraste, las disminuciones de precios en los grupos transporte y prendas de vestir y calzado atenuaron parcialmente la inflación del mes.

El documento establece que el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una tasa de 0.23 %, debido a los aumentos de precios evidenciados en el pollo fresco, las papas, el arroz, el ñame, el agua purificada, entre otros.

En cambio, las reducciones observadas en los ajíes, los huevos, los limones agrios, los tomates, los plátanos verdes, el ajo, los guineos verdes, entre otros, contribuyeron a moderar el comportamiento de este grupo y su aporte a la variación mensual del IPC.

El IPC del grupo restaurantes y hoteles experimentó una inflación de 0.54 %, lo que responde a los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día y el servicio de víveres con acompañamiento.

Los bienes y servicios diversos reflejaron una tasa de 0.42 %, derivada de las alzas de precios en los servicios de cuidado personal, destacándose el corte, lavado y peinado de pelo.

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El grupo muebles y artículos para el hogar registró una variación de 0.45 %, explicada por los aumentos de precios en los productos de limpieza y conservación del hogar. En el de salud se observó una tasa de inflación de 0.38 %, como resultado de incrementos de precios en algunos productos farmacéuticos.

El grupo transporte, que reflejó una variación negativa debido a las reducciones en los precios de algunos combustibles, igualmente, presentó bajas en el valor de los automóviles como consecuencia de la apreciación del peso dominicano respecto al dólar estadounidense.

En cambio, los servicios de reparación de vehículos, las tarifas de los boletos aéreos y los pasajes de autobús urbano, motoconcho y carro público experimentaron alzas que atenuaron parcialmente la incidencia negativa del grupo sobre el IPC general.

El IPC de los bienes transables mostró una tasa negativa de 0.11 % en julio de 2026, explicada por los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.49 %.

Incidencia regional

La inflación por regiones en el mes de julio respecto a junio 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.20 %, la región Norte o Cibao de 0.10 %, la región Este de 0.32 % y la región Sur de 0.23 %.

El Banco Central dice que la variación en la región Este es debido a la incidencia de los incrementos de precios reflejados en los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, destacándose el alza de precios del pollo fresco y el alquiler de vivienda.

Mientras que el Norte o Cibao exhibió una menor inflación debido a un mayor impacto de las reducciones en el precio de la gasolina regular sobre el índice de esa región.

Inflación por quintiles

La inflación por quintiles reflejó tasas de 0.18 % en el quintil 1, y 0.17 % en los quintiles 2 y 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.18 % y 0.13 % respectivamente. La entidad dijo que el comportamiento del quintil 5 resulta de un menor efecto del alza de precios del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas.