Menor extracción minera en julio perjudica el crecimiento del sector y al fisco

La actividad minera en la República Dominicana sufrió una caída interanual de un 15.9 % el pasado julio, principalmente por una reducción en la extracción y exportaciones de oro, lo cual también se reflejó en los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) durante ese mes.

La explotación de minas y canteras, que había logrado acumular una expansión de un 11.3 % entre enero y junio de 2026, vio reducirse esa cifra hasta un 6.6 % en los primeros siete meses del año, debido a la contracción experimentada en julio.

Sin embargo, a pesar de la variación negativa interanual, asociada a una disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata, de acuerdo con explicaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la actividad figura como la cuarta de mayor crecimiento acumulado en lo que va de año.

Solo los servicios financieros (7.6 %), la enseñanza (7.3 %) y la construcción (6.9 %) acumularon una expansión superior a la registrada por la explotación de minas y canteras entre enero y julio de 2026, según las estadísticas del BCRD.

Sobre la caída del sector, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) aclaró que la contribución de la minería no debe evaluarse exclusivamente a partir de los volúmenes físicos producidos en un mes determinado.

"Los datos del Banco Central deben leerse en su contexto. Una variación mensual puede reflejar cambios en los volúmenes de producción sin que ello implique necesariamente un cambio estructural en la capacidad de aporte de la minería. Lo importante es observar la trayectoria del sector y su contribución al conjunto de la economía", explicó Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de Camipe, a través de una nota de prensa.

Y agregó que "la minería no debe medirse únicamente por los minerales que produce en un mes, sino también por la inversión que moviliza, las divisas que genera, los encadenamientos que desarrolla y la confianza que el país es capaz de construir para operar, explorar y ampliar proyectos responsables".

Exportaciones

La menor extracción de oro provocó una caída interanual de un 17.2 % de las exportaciones del metal en julio. En cambio, las de plata tuvieron una considerable expansión de un 1,604.5 %.

Los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) establecen que el mes pasado el envío al exterior del metal dorado alcanzó los 200.6 millones de dólares, una caída absoluta de 41.7 millones con relación a julio de 2025.

No obstante, las exportaciones de plata sobrepasaron los 230,000 dólares durante el citado mes, equivalente a un alza de un 1,604.5 % en comparación con julio del año pasado.

Ingresos fiscales

La caída de la actividad minera también se tradujo a las recaudaciones de la DGII provenientes de los impuestos a ese sector.

Los ingresos en julio de la agencia recaudadora por concepto de los cuatro tributos a la minería: impuesto sobre la renta, el mínimo anual (IMA), el de participación en utilidades netas (PUN) y el de retorno neto de fundición (RNF) se contrajeron un 15.7 % el mes pasado, equivalente a 1,189.8 millones de pesos menos.