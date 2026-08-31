El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de agosto de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual.

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (overnight) continúa en 4.50 % anual.

Los principales elementos considerados para esta decisión fueron el dinamismo reciente de la economía dominicana y la persistencia de la incertidumbre global asociada principalmente al conflicto en el Medio Oriente, el cual ha generado presiones inflacionarias ante los mayores precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Además, se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación continuaría convergiendo al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % hacia el cierre del año, en un contexto de expectativas de inflación que permanecen ancladas a la meta.

Inflación

En el ámbito nacional, la inflación interanual se moderó de 5.67 % en junio a 5.47 % en julio, iniciando un proceso gradual de convergencia al rango meta de 4 % ± 1 %.

En tanto, la inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles de la canasta, se mantuvo dentro del rango objetivo al ubicarse en 4.96 % en igual periodo. El sistema de pronósticos del BCRD indica que el indicador retornaría al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre del año.

Para mitigar el impacto del choque energético internacional, el Gobierno dominicano ha estado implementando un programa de subsidios, traspasando parcialmente a los combustibles el incremento de los productos refinados del petróleo. Es importante destacar que se ha incrementado la ejecución del gasto de capital en el presente año, contribuyendo a la dinamización de la inversión.

Sector financiero

Considerando el entorno volátil, el Banco Central ha estado gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para que se mantenga en niveles adecuados, que contribuyan a tasas de interés bancarias estables, según destaca un comunicado de prensa de la institución.

En este contexto, el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno al 8 % interanual al cierre de julio, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.

Hacia adelante, se proyecta que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirían a un crecimiento en torno a 4.5 % para el año 2026, uno de los más altos en América Latina.

Tasa de cambio

En ese sentido, el dinamismo de las actividades generadoras de divisas y la depreciación del dólar estadounidense en los mercados internacionales han contribuido con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano superior al 7 % al cierre de agosto de 2026.

Este comportamiento de apreciación cambiaria se observa en la gran mayoría de los países de América Latina que operan bajo un esquema de metas de inflación.

Asimismo, las reservas internacionales se ubican por encima de los 15,000 millones de dólares, equivalente a alrededor de 11 % del producto interno bruto y cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

"La economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un sólido sistema financiero y un sector privado resiliente que, junto a las acciones coordinadas de política monetaria y fiscal, contribuirán a seguir sorteando el desafiante panorama internacional", indicó la institución monetaria, tras indicar que continuará dando seguimiento a la coyuntura internacional y su potencial impacto económico, reiterando su compromiso con el objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica.