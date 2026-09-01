Revisan al alza el crecimiento de la economía dominicana para 2026

El Gobierno mejoró las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana para el 2026 y revisó a la baja la inflación y la tasa de cambio promedio del año.

Las nuevas estimaciones macroeconómicas, contenidas en el Panorama Macroeconómico 2026-2030, mejora en 0.75 puntos porcentuales la expansión de producto interno bruto (PIB) con relación al anterior documento, presentado en junio, llevándolo hasta un 4.5 %.

La decisión obedece al buen desempeño evidenciado por la economía local durante los primeros siete meses de 2026, pese al complejo e incierto panorama internacional, lo que permite prever que la actividad económica mantendrá una trayectoria resiliente, resalta.

No obstante, aclara que, en un entorno global complicado, persisten riesgos con potencial de sesgar a la baja las proyecciones nacionales de crecimiento para el año en curso, así como de alterar las previsiones de inflación, particularmente ante una eventual prolongación del conflicto bélico en Oriente Medio, la escalada de las tensiones en el ámbito comercial y condiciones climáticas adversas en el territorio nacional.

En el documento, revisado el pasado 25 de agosto, se mejora también la inflación promedio esperada para el 2026, estimándola en un 5.10 %, ligeramente inferior al 5.20 % proyectada en el Panorama Macroeconómico de junio.

Tasa de cambio

En el documento, también se reduce a 60.15 pesos por cada dólar la tasa de cambio promedio para este año, inferior a los 61.65 pesos que había proyectado en junio, producto de la apreciación observada durante los primeros meses de 2026, sustentada principalmente en el sólido flujo de divisas hacia la economía y la depreciación del dólar estadounidense en los mercados internacionales.