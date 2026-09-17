Actividad minera se convierte en "salvavidas" para la economía dominicana

Como un "salvavidas" para la economía dominicana fue calificada la actividad minera que se desarrolla en el país, por "la cobertura natural" que brinda el sector en momentos de crisis económica mundial, los aportes al fisco y la generación de divisas a través de las exportaciones.

Tanto el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, como la presidenta de la minera Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, resaltaron la contribución impositiva de esa actividad al Estado que, de acuerdo con declaraciones del funcionario, a la fecha suman 31,000 millones de pesos, mientras que la ejecutiva señaló que solo su empresa ha aportado 440 millones de dólares.

Santos adelantó que la expectativa es que los ingresos fiscales por concepto de los impuestos a la minería superen este año los 45,000 millones de pesos aportados en 2025 y señaló que casi la actividad representa casi el 40 % de las exportaciones nacionales y el 22 % del total.

Destacó que el sector generó divisas a la economía por 2,600 millones de dólares el año pasado, un monto que en lo que va de 2026 alcanza los 2,100 millones, "con un potencial de sobrepasar claramente las cifras del año pasado".

"La minería forma parte de la esencia de lo que debe ser la estrategia de la República Dominicana en los próximos años, es algo intrínseco en lo que es la base futura. Para hablar de exportación hay que hablar de minería, porque es esencial dentro del producto exportador del país", sostuvo el funcionario durante la conferencia "De la minería a los mercados globales. El camino de la minería dominicana", organizada por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).

Asimismo, el titular de Energía y Minas afirmó que este es el único sector de la economía dominicana que brinda "cobertura natural" cuando la economía mundial se coloca en riesgo, debido a que los precios de los minerales tienden a incrementarse, lo que la hace una actividad contracíclica.

A pesar del impacto de la minería, el ministro lamentó que en el país esa actividad sea subestimada, asegurando que hay una parte del sector que no es debidamente contabilizado, principalmente los minerales no metálicos.

En tanto, Gisselle Valera, tras revelar que Barrick Pueblo Viejo ha pagado 440 millones de dólares al fisco en lo que va de 2026, estimó que el aporte de la empresa al fisco tendrá un comportamiento similar al del año anterior, cuando contribuyeron al Estado 649 millones de dólares.

"Desde el inicio de nuestras operaciones en 2013 Barrick ha aportado más de 2,600 millones de dólares en impuestos al Estado y lideramos las exportaciones nacionales en 2025, consolidando el oro como el principal producto de exportación", puntualizó la ejecutiva de la minera.

Marco legal

Al destacar la consolidación de la minería como uno de los pilares del crecimiento económico, al aportar 2,047 millones de dólares entre enero y julio de 2026, equivalente a un incremento interanual de un 52.8 %, Karel Castillo, presidente de Adoexpo, manifestó sobre la necesidad de continuar fortaleciendo el marco legal y reglamentario del sector.

Castillo dijo que el país debe contar con reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que favorezcan nuevas inversiones y el desarrollo de una minería moderna, responsable y sostenible.

Precios del petróleo

Consultado sobre el impacto del alza de los precios del petróleo en el mercado internacional en las últimas semanas, el ministro de Energía y Minas aclaró que el país cuenta con una matriz de generación eléctrica diversificada, lo cual permite mitigar riesgos asociados a los costos globales del crudo.

"No quiere decir que estamos exentos de ellos, pero hay que decir que la matriz energética dominicana se ha transformado de manera importante en los últimos años. Solamente dependiente del fuel oil tenemos alrededor del 10 por ciento de la matriz", precisó Joel Santos.