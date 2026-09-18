Entidades empresariales advierten sobre el impacto de alza de tasas de la Fed

Tras el aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos de entre 3.75 % y 4 % por parte de la Reserva Federal (Fed), luego de tres años sin hacerlo, entidades empresariales del país advirtieron sobre el impacto de esta medida en la economía dominicana.

"La tasa de interés ajustada por la Fed es una referencia para que las autoridades monetarias de la República Dominicana tengan algún criterio de cuál es la tasa en nuestro país. En ese sentido, hay un balance que permite algún tipo de maniobra y ajuste en el tiempo con lo cual entiendo que las autoridades monetarias estarán monitoreando en los próximos días, porque habrá revisiones adicionales antes de que termine el año. Posiblemente el ajuste que se hizo ahora no sea permanente y habrá que determinar si los factores que están generando esta alza permanecerá en el tiempo", dijo el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam.

Al ser intervenido por la prensa en el foro Democracia y Gobernanza Sociolaboral, manifestó que, combinando con este tema, se mantiene el conflicto de la guerra en Irán que está presionando el precio del barril del petróleo, el cual ha superado los 100 dólares.

Explicó que cuando se hizo el presupuesto general del Estado para 2026 se estableció una referencia de inflación de un 4.0 % ± 1.0 % y aunque el país ha tenido picos inflacionarios este año, ha estado dentro del margen proyectado, por lo que hay que ver si las medidas de política monetaria que se han estado implementado seguirán teniendo la capacidad de controlar la inflación.

"Por eso estamos en diálogo constante con las autoridades, monitoreando el comportamiento de los precios , la tasa del dólar, el barril del petróleo y las tasas de interés y todo esto es lo que lleva a tomar decisiones", agregó.

Reacción empresarial

La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), Jennifer Troncoso, también se refirió al tema y apostó por el diálogo con las entidades bancarias y financieras del país, como el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Hacienda y Economía para determinar el impacto de esta medida sobre la tasa de interés de los préstamos, los precios de los productos que adquieren los consumidores y la inflación.

El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, dijo que ese reajuste por parte de la Reserva Federal tiene un impacto en los costos de manera general y en el pago de los aranceles, afectando a las Medianas y Pequeñas Empresas (Mipymes).