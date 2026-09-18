Economista advierte alza de tasas por la Fed genera más exigencia a la economía dominicana

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de aumentar en 25 puntos básicos su tasa de referencia, de 3.75 % a 4.00 %, genera condiciones financieras externas más exigentes para la política económica dominicana.

El economista sostuvo que el país debe prestar atención al tipo de cambio, debido a que tasas más altas en Estados Unidos aumentan el atractivo de los activos financieros en dólares y pueden generar presiones sobre el peso local.

Señaló que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) puede intervenir en el mercado cambiario para amortiguar esas presiones, pero implica utilizar parte de las reservas internacionales.

Ng Cortiñas indicó que otro elemento es la inflación, ya que un peso más débil encarece las importaciones. Explicó que el nuevo escenario también limita el espacio para manejar las tasas de interés domésticas.

Con la tasa de política monetaria dominicana en 5.25 % y la tasa de la Fed entre 3.75 % y 4.00 %, el diferencial se ha estrechado a poco más de un punto porcentual, reduciendo el margen del BCRD para disminuir las tasas si la economía lo requiere, precisó.

Manifestó que cualquier presión al alza sobre las tasas locales puede trasladarse al crédito, encareciendo el financiamiento de hogares y empresas.

También, el economista se refirió a la deuda pública, al señalar que mayores rendimientos internacionales incrementan el costo de las nuevas emisiones de bonos soberanos y del refinanciamiento dominicano. Advirtió que mayores pagos de intereses respecto a los ingresos públicos reducen el espacio presupuestario disponible para financiar inversión y gasto social.

Afirmó que un dólar más fuerte en los mercados y un eventual enfriamiento del mercado laboral estadounidense por efecto de tasas de interés más altas pueden moderar el crecimiento de los ingresos de la diáspora, con repercusiones sobre los envíos de remesas y los hogares dominicanos que dependen de esos recursos.

Medidas recomendadas

Ng Cortiñas precisó que la subida de las tasas de la Fed no significa una crisis para República Dominicana, pero sí representa un menor margen de maniobra para la política económica, especialmente por: tasas internacionales más altas, elevados precios del petróleo e inflación doméstica presionando el techo de la meta establecida.

Ante ese panorama, planteó que la respuesta de las autoridades no debe ser improvisada. Consideró necesario fortalecer la disciplina fiscal, proteger la inversión y el gasto social prioritario, administrar prudentemente la deuda pública y evitar que el costo de los choques externos termine recayendo principalmente sobre los hogares y las empresas.

"La Fed encarece el dinero, el petróleo encarece la energía y el dólar puede encarecer nuestras importaciones. República Dominicana necesita anticiparse a estos choques, porque el verdadero riesgo no está en el aumento de los 25 puntos básicos de la Fed, sino en la cadena de transmisión que llega al tipo de cambio, las tasas de interés, la deuda, los precios y el crecimiento", expresó.

Ng Cortiñas sostuvo que ese margen de maniobra se reduce aún más cuando la respuesta interna llega tarde, por lo que insistió en la necesidad de actuar preventivamente.

"La disciplina fiscal no es una opción entre otras, es la condición para que República Dominicana enfrente este ciclo desde la prevención y no desde el ajuste forzado", concluyó.

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