Los riesgos importados e internos acechan al fisco y economía de RD

El primer semestre del año estuvo influenciado por el inicio y desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha trasladado sus efectos a la economía mundial a través del alza del precio de los energéticos y las interrupciones en el comercio. La República Dominicana, como importador de hidrocarburos, ha sentido el impacto del conflicto que, sumado a otros factores externos e internos, amenazan con deteriorar las finanzas del Estado y de la población.

El clima, mayores subsidios a combustibles y al sector eléctrico, el prolongamiento o intensificación de las guerras, los aranceles impuestos por Estados Unidos, condiciones de financiamiento más costosas, entre otras, se citan como parte de los efectos que pudieran afectar el crecimiento del país, la inflación, reducir los ingresos fiscales y elevar el servicio de la deuda.

Pero, aunque el balance de riesgos macroeconómicos y fiscales para el cierre de 2026 permanece sesgado hacia un posible deterioro del escenario base, las autoridades destacan las fortalezas y mejoras realizadas en la primera mitad del año que sirven como amortiguadores.

Las diferentes amenazas identificadas por el Gobierno impactarían múltiples indicadores económicos y fiscales, pero la inflación sería el sector más afectado, según el informe de Coyuntura Macrofiscal enero-junio, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía

El recrudecimiento de los conflictos geopolíticos y de las restricciones comerciales de Estados Unidos hacia China y la Unión Europea, la ausencia de lluvias por el fenómeno ´El Niño´, que provocaría alza en los precios de los alimentos, y los costos internacionales de la gasolina y el diésel, presionarían la inflación y las finanzas públicas a través de mayores subsidios.

Los precios en el país alcanzaron su nivel más alto de 2026 el pasado junio, cuando la inflación se ubicó en un 5.67 %, impulsada principalmente por los ajustes en el costo de los combustibles. Desde ese mes ha estado reduciéndose de forma paulatina, aunque sigue por encima del rango meta de 4 % ± 1 %, establecido por el Banco Central.

Las tensiones comerciales entre las grandes economías, sumado a las medidas arancelarias estadounidenses contra el país, también podrían afectar las exportaciones dominicanas, especialmente de zonas francas, representar un riesgo para los flujos comerciales, la inversión y las remesas, se advierte en el documento.

En materia de deuda, se prevé que un aumento de las tasas de interés internacionales podría encarecer el financiamiento externo, elevar las primas de riesgo soberano y limitar los flujos de capital hacia economías emergentes.

Riesgos domésticos

En el ámbito local, el análisis de Hacienda y Economía apunta a que una recuperación de la economía inferior a la prevista constituye uno de los principales riesgos para el escenario macrofiscal.

Añade que una moderación de la inversión o la construcción podría reducir el crecimiento del producto interno bruto y debilitar la generación de empleo e ingresos y, en el ámbito fiscal, afectaría la recaudación de impuestos y las contribuciones vinculadas a la actividad económica.

Subsidios

De igual forma, se cita entre los desafíos las transferencias al sector eléctrico, que podrían superar las estimaciones en caso de mayores costos de generación, depreciación cambiaria o menores aportes hidroeléctricos.

Sobre el subsidio a los combustibles, aunque se resalta una moderación de los precios del petróleo intermedio de Texas al cierre del primer semestre, se establece que el mismo no estuvo acompañado de un alivio equivalente en los precios internacionales de la gasolina y el diésel, cuyo margen de refinación se ubicó en niveles "históricamente altos".

Esto implica que la moderación del componente transporte del índice de precios al consumidor podría ser más lenta de lo esperado, con presión adicional sobre la inflación y el costo fiscal de los subsidios a los combustibles, se puntualiza el documento.

Factores mitigadores

A pesar de los riesgos que pudiera enfrentar el país, la evolución favorable de la actividad económica, el resultado primario positivo durante el primer semestre, las medidas de fortalecimiento de los ingresos y la elevada cobertura de las necesidades de financiamiento constituyen amortiguadores relevantes frente a los desafíos, señala el informe.

Sostiene que las necesidades de financiamiento de 2026 se encuentran mayormente cubiertas, lo que reduce la exposición inmediata a episodios de volatilidad en los mercados financieros, factor que disminuye el riesgo de refinanciamiento durante el resto del año, aunque no elimina la exposición al costo de financiamiento, las tasas de interés ni el tipo de cambio en horizontes posteriores.