El Banco Central deja sin cambios su tasa de política monetaria

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.50 % anual y la de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a 1 día) en 6.00 %.

De igual forma, en su reunión de política monetaria de octubre de 2026, el BCRD mantuvo sin cambios la tasa de depósitos remunerados (overnight) en 4.75 % anual.

Para esta decisión se tomó en consideración la persistente incertidumbre internacional, derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas, señala un comunicado de la institución.

Te puede interesar Gobernador de Banco Central advierte persisten riesgos al alza de la inflación

Además, se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación a nivel local continuaría convergiendo al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % hacia el cierre del año, en un contexto de expectativas de inflación que permanecen ancladas a la meta establecida en el programa monetario.

La inflación interanual se redujo de 5.67 % en junio a 5.12 % en septiembre y la subyacente, que excluye los bienes más volátiles de la canasta, se moderó de 4.96 % en junio a 4.61 % el mes pasado, permaneciendo dentro del rango objetivo.

Perspectivas inflacionarias

Esta dinámica inflacionaria ha estado condicionada por la implementación de subsidios por parte del Gobierno dominicano, a través de los cuales se ha traspasado parcialmente a los precios de los combustibles el incremento de los productos refinados de petróleo, resalta el banco.

El sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre del año. De igual forma, las expectativas de inflación de mediano plazo de los agentes económicos se encuentran ancladas al centro de la meta, a la vez que las de corto plazo se han moderado.

No obstante, las perspectivas inflacionarias mantienen riesgos al alza, condicionadas por la persistencia de los distintos conflictos bélicos y de la potencial incidencia de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos, aclara el texto.

Situación económica actual

Considerando el entorno volátil, el BCRD indicó que continuará gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para que se mantenga en niveles adecuados. En tanto, el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.4 % interanual al cierre de septiembre, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un sólido sistema financiero y un sector privado resiliente que, junto a las acciones coordinadas de política monetaria y fiscal, contribuirán a seguir sorteando el desafiante panorama internacional, concluye.