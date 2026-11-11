El FMI destaca el "admirable comportamiento de la economía dominicana"

Funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central dominicano durante el encuentro. ( CEDIDA POR EL BCRD )

El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michael Perks, destacó el "admirable comportamiento de la economía dominicana", al tiempo de saludar la recién mejora de la calificación crediticia del país por parte de Fitch Rating, que la elevó de BB- a BB con perspectiva estable.

Perks, quien se encuentra en el país como parte de la delegación de la misión del Artículo IV del FMI, felicitó al país por la mayor flexibilidad cambiaria, que ha contribuido a absorber los choques externos y ofrecieron su cooperación para seguir fortaleciendo la economía nacional para enfrentar los riesgos geopolíticos y de materias primas con mayor resiliencia y proactividad.

Durante un encuentro con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el ejecutivo del organismo ponderó positivamente el incremento reciente de 25 puntos básicos de la tasa de política monetaria por parte de la institución monetaria de manera precautoria, debido a las amenazas inflacionarias y a los posibles efectos de segunda vuelta.

Desempeño económico

Concluyó su intervención reafirmando la total disposición del FMI de continuar la colaboración con el país para el asesoramiento y la implementación de políticas económicas y financieras.

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, resaltó que "a pesar del complejo entorno internacional, la economía dominicana ha mantenido un desempeño mejor al previsto, con una expansión de 5.6 % en septiembre, acumulando 4.6 % en el periodo enero-septiembre de 2026".

Señaló que "hacia adelante se prevé que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirán a un crecimiento en torno a 4.5 % al término de 2026, uno de los más altos de la región".

En cuanto al crecimiento de septiembre, Valdez Albizu precisó que dentro de los sectores que contribuyeron a la expansión de la economía se destacan la construcción (18 %), explotación de minas y canteras (17.9 %) y servicios financieros (6.9 %).

Consideró ante los funcionarios del FMI que "el dinamismo de las actividades generadoras de divisas, de las cuales se esperan unos 50,700 millones de dólares para el cierre del presente año, ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso en torno a 4.0 % a la fecha.

Asimismo, anticipó a la misión que "para final del 2026, se prevé que el sector externo mantenga un buen desempeño, con un déficit de cuenta corriente proyectado en torno a 1.0 % del producto interno bruto, que sería financiado casi cuatro veces por una inversión extranjera directa de alrededor de 5,349 millones de dólares".

Perspectivas inflacionarias

De igual forma, agregó que se esperan remesas por 12,600 millones de dólares e ingresos por turismo por 12,200 millones.

El gobernador indicó sobre la inflación que "ante los mayores precios internacionales del petróleo y sus derivados, se ha ubicado transitoriamente por encima del rango meta. No obstante, luego de alcanzar 5.67 % en junio, la inflación se ha moderado hasta 5.14 % interanual en octubre de 2026. Es importante señalar que la inflación subyacente se ha mantenido dentro del rango meta y se ha reducido desde 4.96 % en junio a 4.54 % en octubre".

Igualmente, precisó que, evaluando los modelos de pronósticos, "la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4 % ± 1 % durante el cuarto trimestre del año, en un contexto de expectativas de inflación ancladas a la meta.

En otro tenor, Valdez Albizu expresó que "el crédito al sector privado en moneda nacional mostró un crecimiento interanual de alrededor de 7.6 % al cierre del mes".

Destacó, además, que "el sistema financiero se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad, con el índice de solvencia ubicado en 18.97 % a junio, superior al mínimo regulatorio de 10 %, la rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 23.11 % y la rentabilidad sobre los activos en 2.90 %".

La misión del FMI la integran también Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas senior; Ilya Stepanov, economista; y Gerardo Peraza, representante residente del organismo en Centroamérica, y el representante dominicano ante el fondo, Frank Fuentes.

En tanto, el gobernandor del BCRD estuvo acompañado por el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés, entre otros funcionarios.