La delegación del FMI durante su encuentro con funcionarios del BCRD. ( CEDIDA POR EL BCRD )

El jefe de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michael Perks, valoró la implementación de políticas públicas en el país para sortear la crisis, adelantando que espera una proyección de crecimiento de la economía de un 4.6 % y la convergencia de la inflación al rango meta de 4 % +/- 1 %.

Perks, quien encabeza la misión del FMI que se encuentra en el país, afirmó que "en este año de grandes retos se ha navegado exitosamente frente a los choques externos, apoyado en la capacidad de resiliencia de la economía dominicana y la implementación de políticas públicas acertadas para sortear la crisis".

El ejecutivo, durante un encuentro con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, también señaló que se prevé que la inflación retorne al rango meta a final del presente año, "condicionado por el comportamiento de los precios de los combustibles que han estado afectados por la situación geopolítica mundial y los conflictos bélicos existentes".

El jefe de la misión del organismo consideró acertada la postura de la política monetaria del BCRD, que incrementó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en septiembre. Asimismo, indicó que el banco está preparado para reaccionar ante la intensificación de las presiones inflacionarias originadas por el choque externo.

El jefe de la Misión también valoró positivamente la resiliencia del sector financiero, señalando sus niveles de capitalización y rentabilidad.

Visita y reuniones del FMI

Finalmente, el equipo del FMI saludó el compromiso de la institución con el régimen de cambio flotante y las mejoras en su política comunicacional a través de la publicación trimestral del Informe de Política Monetaria, según establece una nota de prensa del Banco Central.

Los analistas visitaron el país entre el 11 y el 20 de noviembre. En dicha visita el equipo del FMI se reunió con instituciones del sector público, privado y sociedad civil, en la que destacan favorablemente la estabilidad social y económica de la República Dominicana.

Por su lado, Valdez Albizu destacó "los fuertes fundamentos de la economía dominicana, el dinamismo de los sectores productivos y la confianza de los inversionistas internacionales reflejados en los elevados flujos de capitales".

Asimismo, el gobernador expresó su optimismo sobre las perspectivas de la República Dominicana, respaldado por una economía bien diversificada, un robusto sistema financiero, estabilidad social y una probada capacidad de resiliencia que le permitirán seguir sorteando choques externos adversos".

La misión del FMI la integraron Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas senior; Ilya Stepanov, economista, y Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica.

Acompañaron al gobernador la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño, y el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés, entre otros funcionarios.