El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, afirmó que la política monetaria de 2026 falló en su objetivo principal: a pesar de haber restringido el dinero en la economía más de lo que el propio Banco Central de la República Dominicana (BCRD) había planificado, la inflación se ubica en 5.14%, por encima del techo de la meta de 4 % ± 1 %.

"El Banco Central apretó y la inflación no cedió. La gente y las empresas pagaron el costo de la restricción, pero no recibieron a cambio la estabilidad de precios que se les prometió", criticó Ng Cortiñas.

En su Programa Monetario 2026, aprobado en diciembre del año anterior, el BCRD proyectó que el medio circulante (M1) crecería entre 13 % y 15 % y la oferta monetaria ampliada (M2) y el dinero en sentido amplio (M3) entre 12 % y 14 %. Pero, a noviembre, el crecimiento interanual es de solo 6.4 %, 7.5 % y 8.0 %, respectivamente, planteó.

Indicó que la desaceleración se confirma frente al año anterior, pues el medio circulante pasó de crecer 9.0 % a 6.4 %, la oferta monetaria de 11.3 % a 7.5 % y el dinero en sentido amplio de 13.0 % a 8.0 %.

En pesos, la oferta monetaria aumentó 172,431 millones, un monto 63,000 millones por debajo del 2025.

De acuerdo con su análisis, descontada la inflación, el dinero que circula en la economía prácticamente no creció: el medio circulante apenas aumentó 1.2 % en términos reales y la oferta monetaria crece por debajo de la economía nominal, que se expande cerca de 10 %. Los depósitos a la vista , que usan los hogares y las empresas para sus pagos, pasaron de crecer 7.9 % a 5.7 % .

Agregó que mientras la base monetaria creció 13.9 %, en buena parte por los recursos del encaje legal inmovilizados en el propio Banco Central, el multiplicador del dinero bajó: por cada peso de base, hoy circulan 4.68 pesos de oferta monetaria, frente a 4.96 de hace un año.

"Es decir, menos dinero llega a la economía real. Al hogar le llega menos dinero real y a las empresas, menos liquidez para trabajar. Es el peor de los mundos: restricción en el bolsillo y precios altos en el colmado", aseguró el economista.

El titular de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el hecho de que la inflación siga alta, con menos dinero en circulación y con un peso que se apreció 4.8 % en el último año, demuestra que su origen no está en la emisión de dinero, sino en factores de oferta como el costo de los combustibles y en decisiones fiscales.

Contradicciones fiscales y monetarias

"Cuando la inflación no nace de la emisión de dinero, apretar la liquidez no la resuelve: solo traslada el costo a los hogares y a las empresas", puntualizó

Ng Cortiñas señaló que la política monetaria y la fiscal van en direcciones opuestas, precisando que mientras el Banco Central restringe la liquidez, el Gobierno ha aumentado el gasto de 2026 en 95,100 millones de pesos mediante dos modificaciones presupuestaria, y ha llevado el déficit fiscal a cerca de 4.2 % del producto interno bruto, con 31,300 millones menos de ingresos de los que anunció en julio.

"El costo de esa contradicción lo paga el país dos veces. Para contener la liquidez, el Banco Central sustituyó 41,000 millones de pesos de depósitos de un día por títulos de mayor plazo y costo. Esas pérdidas las cubre el tesoro: el presupuesto de 2027 asigna 44,600 millones a la recapitalización del banco", agregó.

Advirtió que "el Gobierno echa el dinero y el Banco Central lo recoge pagando intereses. Ese ir y venir lo pagamos todos: con inflación hoy y con impuestos mañana".