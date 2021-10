$!Ministerio de Trabajo mediará en conflictos por exigencia de tarjeta de vacunación en centros de trabajo

Empresas pueden exigirla

"Las empresas están en su derecho y en el deber de exigir la tarjeta de vacuna contra el COVID-19 a sus empleados, aunque la inoculación no sea obligatoria". Así lo afirmó el presidente de Confederación Autónoma Central Clasista, Gabriel del Río Doné y dijo que quienes no se vacunan deben entender que se trata de un asunto de salud colectiva y por tanto deberían entonces quedarse en sus casas. “Usted está en una sociedad en la que quiere convivir con los demás, pues póngase en condiciones de no afectar a los demás y entonces yo creo que sí, que el gobierno debe exigir que todo el mundo se ponga su vacuna, que sea obligatoria o no eso es un problema de conciencia".

De Camps y Del Río ofrecieron sus declaraciones luego de participar en la misa por el 41 aniversario del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).